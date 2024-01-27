«Спартак» выиграл первую серию буллитов в сезоне после четырёх поражений кряду

Хоккеисты «Спартака» благодаря победе по буллитам над «Динамо» (4:3 Б) в столичном дерби в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ сумели прервать неудачную серию.

Ранее «Спартак» проиграл все четыре матча, которые доводили до серии штрафных бросков. Во встрече с «Ладой» (3:4 Б) они не забили ни одну из четырёх попыток, с «Салаватом Юлаевым» (2:3 Б) – ни одну из пяти, с «Торпедо» (1:2 Б) – ни одну из шести, а с «Ак Барсом» реализовали 1 попытку из 13. Таким образом, в общей сложности «Спартак» реализовал 1 одну попытку из 28.

В игре с «Динамо» же «Спартак» реализовал штрафной бросок и в основное время, когда отличился нападающий Николай Голдобин, а в серии буллитов удачными оказались три попытки из четырёх.