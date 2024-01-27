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«Бостон» отправил 4 безответные шайбы за 4 минуты в ворота «Филадельфии» в первом периоде

«Бостон» отправил 4 безответные шайбы за 4 минуты в ворота «Филадельфии» в первом периоде
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» принимает «Бостон Брюинз». Завершился первый период, гости впереди – 4:0.

В середине первой двадцатиминутки «мишки» провели ударный отрезок, который вылился в четыре заброшенные шайбы за 4 минут 14 секунд. За этот период 27-летний чешский нападающий «Бостона» Давид Пастрняк успел оформить дубль, забросив 32-ю и 33-ю шайбы в нынешнем сезоне. Также отличились Чарли Макэвой и Дэнтон Хайнен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что ворота «Флайерз» в этой игре защищает 24-летний шведский вратарь Самуэль Эрссон, пропустивший четыре шайбы после 12 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Перерыв
0 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 14:09     0:2 Макэвой (Заха, ван Римсдайк) – 15:46     0:3 Хайнен – 16:47     0:4 Пастрняк (Заха, ван Римсдайк) – 18:23    
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