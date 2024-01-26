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Гол Тарасенко не помог «Оттаве» избежать поражения в матче с «Бостоном»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз принимала на своей площадке «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились нападающие Трент Фредерик, Брэд Маршан и Давид Пастрняк. Также чешский форвард Пастрняк записал на свой счёт передачу.

У «Оттавы» отличились канадский защитник Тома Шабо и российский нападающий Владимир Тарасенко.

«Бостон» располагается на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 69 очков в 48 матчах. «Оттава» занимает 15-е место на Востоке. В активе команды 38 очков в 44 матчах.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Филадельфией», а «Оттава» сыграет с «Рейнджерс».

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