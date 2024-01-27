Евгений Кузнецов отметился 10-й результативной передачей в нынешнем сезоне НХЛ

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В эти минуты в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» стартовал матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт первый период, хозяева ведут – 2:1.

Счёт в матче был открыт хоккеистами «Вашингтона» — в середине первой двадцатиминутки отличился 29-летний канадский форвард «столичных» Энтони Манта, а результативные передачи на свой счёт записали защитник Джон Карлсон и российский нападающий Евгений Кузнецов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что для Кузнецова, проводящего 43-ю игру в нынешнем сезоне НХЛ, это юбилейная – 10-я результативная передача, также на его счету шесть заброшенных шайб при показателе полезности «-13».