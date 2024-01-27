Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов отметился 10-й результативной передачей в нынешнем сезоне НХЛ

Евгений Кузнецов отметился 10-й результативной передачей в нынешнем сезоне НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» стартовал матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт первый период, хозяева ведут – 2:1.

Счёт в матче был открыт хоккеистами «Вашингтона» — в середине первой двадцатиминутки отличился 29-летний канадский форвард «столичных» Энтони Манта, а результативные передачи на свой счёт записали защитник Джон Карлсон и российский нападающий Евгений Кузнецов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что для Кузнецова, проводящего 43-ю игру в нынешнем сезоне НХЛ, это юбилейная – 10-я результативная передача, также на его счету шесть заброшенных шайб при показателе полезности «-13».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
2-й период
2 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Кузнецов, Карлсон) – 09:40     1:1 Джонстон (Хинц, Хейсканен) – 10:44     2:1 Харли (Бенн, Стил) – 11:07     2:2 Сандин – 26:24    
Материалы по теме
Овечкин вышел на 43-е место в истории НХЛ по количеству проведённых матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android