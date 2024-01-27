«Я по-прежнему хороший игрок». Малкин ответил на критику своих выступлений

37-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признал, что последние его выступления нельзя назвать хорошими, однако он считает, что в целом по-прежнему держит уровень.

«Я хочу, чтобы «Питтсбург» побеждал и вышел в плей-офф. Команде нужно больше. Это моя работа — забивать, набирать очки. Я должен. Нет оправданий.

Я знаю, что люди сейчас говорят, что я плохой игрок. На протяжении последнего месяца или больше, это было так, они правы. Но я по-прежнему хороший игрок. Я знаю, что это так», — приводит слова Малкина The Athletic.

Напомним, в нынешнем сезоне Малкин принял участие в 45 матчах в составе «Питтсбурга», в которых отметился 39 (16+23) результативными действиями при показателе полезности «+1».