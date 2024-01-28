Шайба Орлова на последней минуте принесла «Каролине» победу над «Аризоной»
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В ночь с 27 на 28 января мск на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Каролина Харрикейнз» победили со счётом 3:1 «Аризону Койотс».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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