Шайба Орлова на последней минуте принесла «Каролине» победу над «Аризоной»

В ночь с 27 на 28 января мск на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Каролина Харрикейнз» победили со счётом 3:1 «Аризону Койотс».

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