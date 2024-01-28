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Шайба Орлова на последней минуте принесла «Каролине» победу над «Аризоной»

Шайба Орлова на последней минуте принесла «Каролине» победу над «Аризоной»
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В ночь с 27 на 28 января мск на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Каролина Харрикейнз» победили со счётом 3:1 «Аризону Койотс».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Кули (Гюнтер, Мозер) – 14:21     1:1 Нечас (Джарвис, Бёрнс) – 27:57 (pp)     2:1 Орлов (Друри, Чатфилд) – 59:24     3:1 Фаст (Джарвис) – 59:37    
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