32 сейва Варламова позволили «Айлендерс» набрать очки с «Флоридой»

В ночь с 27 на 28 января мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в американском Элмонте состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз». Победу со счётом 3:2 OT одержали гости.

В воротах «Айлендерс» полный матч провёл российский голкипер Семён Варламов, который записал себе в актив 32 отражённых броска в створ.