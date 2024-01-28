32 сейва Варламова позволили «Айлендерс» набрать очки с «Флоридой»
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В ночь с 27 на 28 января мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в американском Элмонте состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз». Победу со счётом 3:2 OT одержали гости.
В воротах «Айлендерс» полный матч провёл российский голкипер Семён Варламов, который записал себе в актив 32 отражённых броска в створ.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Ткачук, Вераге) – 27:56 (pp) 1:1 Хольмстрём (Пажо, Вальстрём) – 36:29 1:2 Ткачук (Барков, Монтур) – 45:59 (pp) 2:2 Палмьери (Добсон, Барзал) – 58:31 2:3 Экман-Ларссон (Родригес, Столарз) – 61:55
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