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Нападающий «Питтсбурга» Ларс Эллер стал первым датчанином с 1000 матчей в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Ларс Эллер стал первым датчанином с 1000 матчей в НХЛ
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Нападающий «Питтсбурга» Ларс Эллер стал первым датчанином с 1000 матчей в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Форвард принял участие в матче с «Монреалем» (3:2 ОТ) и отметился заброшенной шайбой.

Всего в НХЛ на счету 34-летнего датчанина 1000 матчей, в которых нападающий отметился 386 очками — забросил 172 шайбы и отдал 214 результативных передач с показателем полезности «-22».

Эллер выступал за такие клубы, как «Сент-Луис», «Монреаль», «Вашингтон», «Колорадо» и «Питтсбург». Эллер стал первым датчанином, завоевавшим Кубок Стэнли. В сезоне-2017/2018 датчанин стал автором победного гола в решающем пятом матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (4:3).

Эллер заигран за сборную Дании с 2006 года, выступал последовательно за юниорскую, молодёжную и основную национальные команды.

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