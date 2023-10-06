С кем Кросби и Малкин проведут «последний танец»? Каким будет состав «Питтсбурга»

«Питтсбург» летом был чуть ли не самым активным клубом лиги. Кайл Дубас должен был вдохнуть жизнь в стареющий костяк «пингвинов» не только для того, чтобы сохранить какие-то кубковые амбиции, но и чтобы вернуть зрителей на трибуны. В прошлом году на питтсбургской арене всё чаще стали появляться проплешины, и боссы клуба явно хотели получить ещё одну звезду — и смогли привезти в Пенсильванию Эрика Карлссона.

Этим летом в списках на вход и на выход у «Питтсбурга» фигурировал десяток фамилий — и напомним, кого именно «Пингвины» меняли.

Пришли: гм. Дубас, в. Неделькович, з. Грейвз, з. Э. Карлссон, н. Аччари, н. Ньето, н. Смит, н. Эллер, н. Хиностроза, н. Юнссон, н. Р. Питлик.

Ушли: гм. Хекстолл, з. Куликов, з. Дюмулин, з. Рутта, н. Арчибальд, н. Цукер, н. Бонино, н. Пилинг, н. Хайнен, н. Гранлунд.

Пожалуй, больше всего вопросов в составе к вратарской бригаде. Клуб решил сохранить в качестве первого номера Тристана Джерри, который мог бы стать неограниченно свободным агентом. В биографии Джерри есть сокрушительный провал в плей-офф-2021, пропуск кубковых матчей в 2022-м из-за травмы, а также отвратительная игра в печально известном матче с «Чикаго», где «пингвины» фактически лишились шансов на плей-офф. Однако более очевидных доступных кандидатов на рынке не было, а у Тристана есть в активе несколько очень сильных регулярок.

Ещё больше вопросов к его сменщику. Алекс Неделькович в своё время блеснул в «Каролине», очень неплохо провёл осень-2021 в «Детройте», но совершенно внезапно его уровень игры резко рухнул после наступления календарного 2022-го. Новый сезон бывший вратарь американской молодёжки провалил вдрызг и отправился в АХЛ, проиграв конкуренцию Магнусу Хелльбергу. Интересно, что знакомый нам по КХЛ двухметровый швед тоже едет в «Питтсбург», где пока рисуется третьим номером — в теории он может стать тем человеком, которого с драфта отказов заберёт «Тампа», пока Василевский восстанавливается.

Эрик Карлссон Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

Главная интрига в защите — кто станет домоседом, который будет прикрывать тыл Эрику Карлссону? В «Сан-Хосе» этим успешно занимался далеко не самый звёздный Джейкоб Мегна, который благодаря суперзвёздному партнёру повысил свою трансферную стоимость. У «Питтсбурга» есть сразу два сильных варианта: это новичок Райан Грейвз, который в своё время успешно страховал Кейла Макара и получил «+49» в полезность в укороченном сезоне, а также ещё один швед Маркус Петтерссон.

Пока два игрока «Тре Крунур» занимаются в одной паре и уже успели провести несколько товарищеских матчей вместе. «Это было фантастически — его катание просто невероятно. В одном из моментов я думал, что мы получим контратаку соперника с преимуществом, но он успел вернуться в нашу зону, сделав буквально три шага. Я всё ещё учусь, как играть с Эриком — часто он может принять решение для обострения игры, которое ты сам не ожидаешь», — делился эмоциями Петтерссон.

Тем не менее картина ясна — в первых двух парах праворуких Карлссона и Летанга будут дополнять два леворуких домоседа, и эта комбинация может меняться, как и порядок выхода пар. Третье сочетание будут составлять постепенно раскрывающий свой атакующий потенциал первораундник Пьер-Оливье Джозеф и домосед Чад Руведел — даже в прошлом неудачном для команды сезоне эта пара смотрелась солидно.

В атаке команды давно можно выделить негласное деление на «вингеров Кросби» и «вингеров Малкина». Точно не должна меняться связка Гюнцель — Кросби — правда, надо учитывать то, что первые матчи регулярки американский снайпер пропустит и пока занимался в одном звене с капитаном команды лишь на тренировках. Поставим на то, что вторым вингером в этом звене будет Рикард Ракелль — в прошлом году именно это сочетание было самым частым в составе «Питтсбурга» и показывало хорошую взаимодополняемость. На тренировках на месте Гюнцеля иногда занимался поигравший весной на ЧМ Дрю О’Коннор.

В прошлом сезоне чаще всего вместе с Малкиным в прошлом звене выходил Джейсон Цукер. Сейчас вингер ушёл в «Аризону» в качестве свободного агента, и его должен заменить Райлли Смит. Трудолюбивый краёк умеет отпахивать в обороне, что особенно ценили в «Вегасе», игра которого во многом отталкивалась от высокого форчека. «Это игрок мирового класса, он невероятно видит лёд, создаёт так много пространства для своих партнёров по звену. Я пытаюсь делать всё возможное, чтобы создать «химию» в нашем сочетании», — говорил форвард. Возможно, такой партнёр Малкину будет очень нужен, ведь Евгений (будем честными) не воспринимался элитным оборонительным центром. Ну а третьим должен стать Брайан Раст, один из самых стабильных форвардов команды последних лет.

Райлли Смит Фото: Abbie Parr/AP Photo/ТАСС

Больше интриги в боттом-6. Во-первых, в прошлом сезоне третье звено команды провалилось вдрызг и стало одной из причиной неуспешного выступления всего «Питтсбурга» в целом. Во-вторых, у «пингвинов» сейчас немало форвардов на околоминимальных контрактах и два нападающих на просмотровых контрактах — пока непонятно, кто вообще пройдёт пробы в Пенсильвании.

Судя по всему, лишится места третьего центра Джефф Картер — двукратный чемпион НХЛ очень сильно постарел и не может давать прежнего объёма работы. Его заменил автор «золотого» гола «Вашингтона»-2018 Ларс Эллер, а компания у него пока необычная: Дженсен Харкинс, которого утащили с драфта отказов у «Виннипега» и которого когда-то сравнивали с Давидом Крейчи благодаря трудоспособности, а также бывший первораундник Колин Уайт, пока не имеющий полноценного контракта с командой. На бумаге эта тройка выглядит неплохо в защите — но даст ли она КПД на чужой половине?

Ну а получивший понижение Картер играет на фланге четвёртого звена в компании с Ноэлем Аччари, которого Дубас брал ещё в «Торонто» (и тоже в роли «злого аллигатора») и с довольно недооценённым чекером Мэттом Ньето, игравшим важную роль в бригаде меньшинства «Сан-Хосе», которая долгое время была одной из лучших в лиге. Но опять же — сложно ожидать, что это звено будет оставаться неизменным достаточно долго: у «Питтсбурга» есть несколько сопоставимых по уровню форвардов, которые пока отправились на драфт отказов и в АХЛ. Среди них, например, Алекс Нюландер, ради места которого в составе старший брат отказался ехать на чемпионат мира весной.

В сухом остатке «Питтсбург» укрепил почти все линии, хотя разрыв в классе между первыми двумя звеньями и боттом-6 кажется слегка большим. Пока система клуба не родила новых растов и шири, прогресс которых позволял заигрывать в чемпионском плей-офф Фила Кессела в третьем звене. Но самое главное — эта команда не должна быть скучной, от чего в прошлом году так бесились фанаты «Пенс».

Ориентировочный состав «Питтсбурга» в новом сезоне: