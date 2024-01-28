Владимир Ткачёв вернулся в состав «Авангарда» и примет участие в матче с «Трактором»
Поделиться
Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв вернулся в состав омского клуба и примет участие в матче с «Трактором». Матч с челябинцами пройдёт в Омске сегодня, 28 января, и начнётся в 14:00 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Ткачёв (Буше) – 01:05 (5x5) 2:0 Юрчо (Чмыхов) – 04:04 (5x5) 3:0 Шарипзянов (Пьянов, Ткачёв) – 09:51 (5x4) 3:1 Калинин (Ткачёв) – 12:23 (5x4) 3:2 Рыков (Ткачёв) – 15:42 (5x5)
Фото: ХК «Авангард»
Напомним, Ткачёв пропустил последние шесть матчей омского клуба. В нынешнем сезоне на счету Ткачёва 45 сыгранных матчей, в которых форвард забросил 16 шайб и отдал 44 результативные передачи, набрав в общей сложности 60 очков.
Благодаря сегодняшней победе «Металлурга» над «Амуром» со счётом 3:2, омский «Авангард» попал в число участников плей-офф текущего сезона. Омский клуб вслед за магнитогорским стал вторым участником Кубка Гагарина от Восточной конференции КХЛ.
Комментарии
- 28 января 2024
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:27
-
13:20
-
13:10
-
12:55
-
12:28
-
12:22
-
12:16
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:25
-
09:15
-
08:59
-
08:31
-
08:27
-
08:15
-
08:05
-
07:41
-
06:32
-
06:17
-
05:51
-
05:45
-
05:43
Партнерский контент