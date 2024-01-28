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Владимир Ткачёв вернулся в состав «Авангарда» и примет участие в матче с «Трактором»

Владимир Ткачёв вернулся в состав «Авангарда» и примет участие в матче с «Трактором»
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Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв вернулся в состав омского клуба и примет участие в матче с «Трактором». Матч с челябинцами пройдёт в Омске сегодня, 28 января, и начнётся в 14:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Ткачёв (Буше) – 01:05 (5x5)     2:0 Юрчо (Чмыхов) – 04:04 (5x5)     3:0 Шарипзянов (Пьянов, Ткачёв) – 09:51 (5x4)     3:1 Калинин (Ткачёв) – 12:23 (5x4)     3:2 Рыков (Ткачёв) – 15:42 (5x5)    

Фото: ХК «Авангард»

Напомним, Ткачёв пропустил последние шесть матчей омского клуба. В нынешнем сезоне на счету Ткачёва 45 сыгранных матчей, в которых форвард забросил 16 шайб и отдал 44 результативные передачи, набрав в общей сложности 60 очков.

Благодаря сегодняшней победе «Металлурга» над «Амуром» со счётом 3:2, омский «Авангард» попал в число участников плей-офф текущего сезона. Омский клуб вслед за магнитогорским стал вторым участником Кубка Гагарина от Восточной конференции КХЛ.

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