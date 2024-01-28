Владимир Ткачёв вернулся в состав «Авангарда» и примет участие в матче с «Трактором»

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв вернулся в состав омского клуба и примет участие в матче с «Трактором». Матч с челябинцами пройдёт в Омске сегодня, 28 января, и начнётся в 14:00 мск.

Фото: ХК «Авангард»

Напомним, Ткачёв пропустил последние шесть матчей омского клуба. В нынешнем сезоне на счету Ткачёва 45 сыгранных матчей, в которых форвард забросил 16 шайб и отдал 44 результативные передачи, набрав в общей сложности 60 очков.

Благодаря сегодняшней победе «Металлурга» над «Амуром» со счётом 3:2, омский «Авангард» попал в число участников плей-офф текущего сезона. Омский клуб вслед за магнитогорским стал вторым участником Кубка Гагарина от Восточной конференции КХЛ.