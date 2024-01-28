Сборная России до 16 лет провела учебно-тренировочный сбор в Новогорске

Сборная России до 16 лет завершила свой учебно-тренировочный сбор в Новогорске (Россия), участие в котором приняли 25 хоккеистов (3 вратаря, 8 защитников, 14 нападающих). Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России на официальном сайте.

Вратари: Михаил Поваров («Д13 Юность»), Владимир Селиванов («Динамо» М), Дмитрий Ивченко («Авангард»).

Защитники: Павел Денисов («Авангард»), Макар Жигалов («Армия СКА»), Демид Зубов («Локомотив-2004»), Александр Иванов («Ак Барс»), Владимир Костин (ЦСКА), Павел Маслоченко («Торпедо»), Денис Паслер, Никита Федотов (оба — «Д13 Юность»).

Нападающие: Борис Борин (АКМ), Алексей Власов, Алексей Жуков, Андрей Молгачев, Егор Шилов (все — «Д13 Юность»), Никита Громаков, Лев Кабисов, Никита Овчаров (все — ЦСКА), Евгений Дубровцев (СКА), Степан Куряченков («Салават Юлаев»), Глеб Пугачев, Виктор Федоров (оба — «Торпедо»), Андрей Пустовой («Ак Барс»), Максим Сельдемиров («Армия СКА»).

Возглавлял тренерский штаб национальной команды Дмитрий Михайлов, а помогали ему Дмитрий Танфулу и Александр Ведерников. Глеб Рыбаков был назначен тренером вратарей.

В программе сбора были тренировки на льду, в тренажерном и игровом залах. Изначально планировалось, что команда примет участие в турнире Eurasia Jastar Cup в Алматы, но в связи с сейсмологической обстановкой в регионе Казахстанская федерация хоккея приняла решение об отмене турнира.