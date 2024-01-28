Путину и Лукашенко подарили именные свитеры санкт-петербургского СКА

Президенту России Владимиру Путину и президенту Беларуси Александру Лукашенко вручили именные игровые свитеры санкт-петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом сообщает журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в телеграм-канале.

Это произошло в раздевалке новой «СКА-Арены».

Видео доступно в телеграм-канале Павла Зарубина.

Путина и Лукашенко при осмотре новой арены сопровождали первый вице-президент Федерации хоккея России, занимающий должность главного тренера СКА Роман Ротенберг, гендиректор хоккейного клуба Дмитрий Константинов, а также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, «СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, которая была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский».