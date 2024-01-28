Минское «Динамо» уверенно разобралось с «Сибирью» благодаря дублю Пышкайло

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимало новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт во второй половине первого периода, когда отличился 21-летний белорусский нападающий Сергей Кузнецов. Следующих голов болельщикам пришлось ждать до третьей двадцатиминутки, на старте которой отличился 23-летний белорус Никита Пышкайло, удвоивший преимущество «Динамо». Спустя пять минут он же оформил дубль. В середине заключительного игрового отрезка канадский легионер «Сибири» Энди Андреофф сумел размочить счёт, однако на результат игры это уже не повлияло. Установил окончательный счёт матча защитник «Динамо» Коди Керран, поразивший пустые ворота «Сибири» в середине третьего периода.

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