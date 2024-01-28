Браташ: что ел Подъяпольский? Я знаю, что едят в таких случаях, но говорить не буду

Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ поделился мнением об игре своего 28-летнего вратаря Владислава Подъяпольского, отразившего все 50 бросков по воротам в прошедшем матче с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:0).

«Что ел Подъяпольский? Ну, я вам не скажу. Хотя я знаю, что едят в таких случаях, но говорить не буду. Если бы соперник использовал хотя бы половину своих возможностей, счёт мог бы быть крупным. Здесь дело не в ошибке, которую допустил соперник и пропустил гол. У них были возможности забить далеко не одну шайбу. Думаю, сегодня реализация моментов сыграла роль, что соперник не реализовал свои возможности.

Что надо подтянуть для улучшения игры в большинстве? Я затрудняюсь ответить, вы меня в тупик поставили. Мы весь сезон подтягиваем, но никак не подтягивается. Стараемся подтянуть, но что есть, то есть», — приводит слова Браташа пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.