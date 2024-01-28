Браташ: «Ладе» пришлось обороняться всю игру с «Нефтехимиком»

Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ над нижнекамским «Нефтехимиком» (2:0).

«Готовились мы к сопернику. Смотрели, за счёт чего он в последних играх так здорово играет, результат такой хороший. Понимали, что большой объём работы, катания, причём быстрым катанием они берут и здорово очень выглядят. Мы к этому готовились и хотели не уступить в этом. Но первый период показал, что мы на таких скоростях и так быстро сегодня не готовы были играть. Поэтому пришлось нам просто всю игру обороняться, что ребята с успехом самоотверженно и сделали. Даже при таком преимуществе соперника сумели одержать победу, любая победа дорога, тем более такая тяжёлая», — приводит слова Браташа пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Лада», набрав 70 очков в 58 матчах, после этой победы перемещается на две строчки вверх по турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и занимает пятое место. «Нефтехимик» (57) – на восьмой позиции.