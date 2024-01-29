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Назаров: пока по европейским столицам бегают бараны, наш президент оценил «СКА-Арену»

Назаров: пока по европейским столицам бегают бараны, наш президент оценил «СКА-Арену»
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Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал посещение президентом России Владимиром Путиным в компании президента Беларуси Александра Лукашенко нового ледового дворца в Санкт-Петербурге – «СКА-Арены».

«Накануне с удовольствием посмотрел репортаж, как президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вместе с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко посетили «СКА-Арену» — крупнейший хоккейный стадион в Европе. Владимир Владимирович, как и его белорусский коллега, в очередной раз продемонстрировал своё особое отношение ко всеми нами любимому виду спорта. Символично, что пока по центральным площадям европейских столиц бегают бараны и бастуют фермеры, наш действующий президент – будучи явным лидером перевыборной гонки – подтвердил, что хоккей является если не первым, то самым любимым видом спорта в России», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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