«Наша единственная забота – его благополучие». «Коламбус» – о ситуации с Лайне

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен подтвердил, что 25-летний финский нападающий «мундиров» Патрик Лайне пройдёт программу помощи игрокам НХЛ.

«Патрик пользуется нашей полной поддержкой, и наша единственная забота — его благополучие. Из уважения к Патрику мы воздержимся от дальнейших комментариев», — приводит слова Кекяляйнена пресс-служба «Коламбуса» на официальном сайте клуба.

Отмечается, что Лайне будет недоступен для клуба на неопределённый период, пока ему будет оказываться необходимая помощь. Согласно условиям совместной программы НХЛ и профсоюза игроков, он вернётся в клуб, когда администраторы программы разрешат ему выходить на лёд.

Напомним, Лайне, которого преследуют травмы по ходу нынешнего сезона, отыграл лишь 18 встреч в текущем регулярном чемпионате, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при коэффициенте полезности «-10». Его четырёхлетнее соглашение на $ 34,8 млн ($ 8,7 млн в год) истечёт лишь в 2026 году.