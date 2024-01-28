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Патрик Лайне примет участие в программе помощи игрокам НХЛ

Патрик Лайне примет участие в программе помощи игрокам НХЛ
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25-летний финский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне принял решение вступить в программу помощи игрокам НХЛ и будет отсутствовать в команде неопределённое количество времени. Об этом информирует журналист The Athletic Адам Порцлайн в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

Причины данного решения игрока не раскрываются. Однако в одном из интервью местному финскому изданию в 2020 году форвард признавался, что мог тратить на видеоигры 12 часов подряд.

Отметим, что Лайне, которого преследуют травмы по ходу нынешнего сезона, отыграл лишь 18 встреч в текущем регулярном чемпионате, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при коэффициенте полезности «-10». Его четырёхлетнее соглашение на $ 34,8 млн ($ 8,7 млн в год) истечёт лишь в 2026 году.

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