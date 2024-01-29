Все результаты игрового дня НХЛ 29 января
Поделиться
Сегодня, 29 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар, Лаферрье) – 04:06 1:1 Ледди (Кайру, Парэйко) – 12:51 1:2 Андерсон-Долан (Льюис, Гавриков) – 25:39 (sh) 2:2 Бучневич (Перунович, Кайру) – 26:34 (pp) 3:2 Кайру (Перунович, Томас) – 32:07 3:3 Дано (Мур, Даути) – 38:44 4:3 Шенн (Бучневич) – 61:04
НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Эберле (Бьёркстранд, Данн) – 12:40 (pp) 2:0 Макканн (Эберле, Татар) – 16:04 3:0 Эберле (Макканн, Бьёркстранд) – 17:58 (pp) 3:1 Чинахов (Сиверсон, Годро) – 47:12 3:2 Чинахов – 55:58 4:2 Танев – 59:47
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 71 очком после 49 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 71 очком после 49 матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2024
-
08:47
-
08:40
-
08:19
-
08:05
-
08:00
-
07:38
-
07:14
-
06:58
-
06:47
-
06:33
-
06:00
-
05:40
-
05:24
-
03:37
-
01:00
-
00:38
- 28 января 2024
-
23:55
-
23:47
-
23:41
-
23:25
-
23:01
-
22:45
-
22:29
-
22:15
-
22:08
-
21:47
-
21:38
-
21:20
-
21:15
-
20:50
-
20:34
-
20:19
-
20:13
-
20:10
-
20:04
Партнерский контент