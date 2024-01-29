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Все результаты игрового дня НХЛ 29 января

Все результаты игрового дня НХЛ 29 января
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Сегодня, 29 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар, Лаферрье) – 04:06     1:1 Ледди (Кайру, Парэйко) – 12:51     1:2 Андерсон-Долан (Льюис, Гавриков) – 25:39 (sh)     2:2 Бучневич (Перунович, Кайру) – 26:34 (pp)     3:2 Кайру (Перунович, Томас) – 32:07     3:3 Дано (Мур, Даути) – 38:44     4:3 Шенн (Бучневич) – 61:04    
НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Эберле (Бьёркстранд, Данн) – 12:40 (pp)     2:0 Макканн (Эберле, Татар) – 16:04     3:0 Эберле (Макканн, Бьёркстранд) – 17:58 (pp)     3:1 Чинахов (Сиверсон, Годро) – 47:12     3:2 Чинахов – 55:58     4:2 Танев – 59:47    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 71 очком после 49 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 71 очком после 49 матчей.

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