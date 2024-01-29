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Журналист The Athletic объяснил, почему «Даллас» может обменять Дадонова в дедлайн

Журналист The Athletic объяснил, почему «Даллас» может обменять Дадонова в дедлайн
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Журналист The Athletic Саад Юсуф считает, что нападающие «Далласа» Евгений Дадонов и Радек Факса могут быть обменяны из «Старз» в дедлайн текущего сезона НХЛ.

«Дадонов и Факса, пара нападающих четвёртого звена, которые заработают около $ 2 млн за два сезона. Оба были надёжными игроками «Старз», но у «Далласа» есть пара талантливых нападающих, ожидающих своей очереди в АХЛ. Хотя «Старз» довольны вкладом Дадонова и Факсы, особенно стилем игры, который они привносят в плей-офф, и их небольшими контрактами, они вполне могут дать им возможность уйти из команды. У обоих в контрактах есть пункты о запрете на обмен, но это не станет преградой для «Старз», — цитирует журналиста The Athletic.

В текущем сезоне на счету 34-летнего Дадонова 21 (10+11) очко в 47 матчах.

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