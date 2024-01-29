Тренер детской хоккейной команды умер в больнице после автомобильной аварии на Урале

Тренер детской хоккейной команды умер в больнице после аварии на Урале, сообщает «РИА Новости». Команда ехала в автобусе, столкнулась с легковушкой, после чего мужчину и двоих детей пришлось госпитализировать.

Трагедия произошла сегодня утром в понедельник из-за лопнувшего колеса у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду. Автобус вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с легковым автомобилем, в котором в результате столкновения погибли трое человек. Двух детей и тренера госпитализировали. Тренер позднее скончался в больнице.

Как сообщает полиция, автобус перевозил 18 детей в возрасте 15-16 лет, которые возвращались с соревнований.