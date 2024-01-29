Пашков: по Ковальчуку было много разговоров, но он вносит лепту в результат «Спартака»

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о текущем положении московского «Спартака», а также оценил вклад в команду 40-летнего российского нападающего красно-белых Ильи Ковальчука.

«Спартак» мобилизуется и настраивается на сложных соперников с именем вроде московского «Динамо». Провалы, которые были, – на то всегда есть причины. Травматизм, усталость. «Спартак» выходит из этого состояния и в плей-офф, уверен, порадует нас атакующей игрой. Илья Ковальчук уже помогает команде своим опытом. Было много разговоров и сомнений, но жизнь показывает, что человек адаптировался и вносит свою лепту в общекомандный результат», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в нынешнем сезоне Ковальчук принял участие в 12 матчах за «Спартак», в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «-4».