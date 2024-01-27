Защитник с трагической судьбой, Кузнецов, Ковальчук. Лучшие россияне в истории НХЛ: 20-11

Спор о том, кто лучше, — классическая тема для спорта. Рейтинги, топы, обсуждения — без всего этого тяжело представить современную журналистику и хоккей. Североамериканские коллеги регулярно радуют болельщиков, создавая списки на разные темы и разной степени «вечности».

Мы подумали и решили — а почему бы не создать собственный рейтинг? Списки наших коллег всегда интересны, однако не менее увлекательно изучить, как относятся к тем или иным игрокам по другую сторону океана.

Так что хотим представить вам авторский топ-50 лучших российских хоккеистов в истории НХЛ. Он, скорее всего, окажется не менее спорным, чем североамериканский. Но в этом же и плюс рейтингов, верно? По-своему оценить влияние личностей нашей любимой сферы. Тем более автор планирует читать все ваши комментарии и, вероятно, ответить на вопросы отдельно — уже по итогам выхода всего рейтинга.

Топ окажется крупным, поэтому будет разделён на пять материалов — по десятке лучших. Сегодня мы хотим представить вам места с 20-го по 11-е.

20. Евгений Кузнецов

Клубы: «Вашингтон Кэпиталз» (с 2014-го) — 11-й сезон в НХЛ

721 матч, 566 (171+395) очков, «+37» — в регулярных чемпионатах

87 матчей, 67 (29+38) очков, «+2» — в плей-офф

Евгений Кузнецов Фото: Getty Images

Центральный нападающий был задрафтован «Вашингтоном» в 2010-м в первом раунде под общим 26-м номером. В НХЛ, однако, Кузнецов переехал только четыре года спустя, в 21-летнем возрасте.

Уже в третьем матче в Северной Америке Евгений набрал первые очки, отдав сразу три результативные передачи. Дебютный сезон в НХЛ продлился для россиянина всего месяц, поскольку форвард присоединился к команде только в марте — после игры в КХЛ. В том чемпионате Кузя записал на свой счёт 9 (3+6) очков в 17 матчах.

Евгений постепенно становился лидером «Вашингтона» и уже на второй полноценный сезон в клубе стал его лучшим бомбардиром, набрав 77 (20+57) баллов в 82 встречах. Тем не менее самым успешным для Кузнецова стала кампания-2017/2018. Россиянин провёл год в связке с Александром Овечкиным и показал лучшую статистику в карьере. Кузя набрал 83 (27+56) очка в 79 матчах, завершив чемпионат вторым снайпером и бомбардиром «столичных», а также первым ассистентом.

Но главный вклад в успехи команды нападающий внёс уже в плей-офф, став одним из лидеров «Вашингтона» и в целом одним из главных хоккеистов того розыгрыша Кубка Стэнли. В первом раунде с «Коламбусом» Кузнецов забросил четыре шайбы, включая дубль в стартовом матче. В полуфинале конференции «Кэпиталз» встречались с заклятыми врагами — «Питтсбургом». Россиянин забил три гола, в том числе важнейший в пятом матче, когда сравнял счёт (3:3), а «Вашингтон» в итоге вырвал победу — 6:3. Ну и, конечно же, решающую шайбу серии — форвард в шестой встрече убежал «один на один» в овертайме, переиграл вратаря и выбил «Пингвинз» из розыгрыша.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Вашингтона». Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC.

В финальном раунде Восточной конференции с «Тампой» Кузнецов отличился четыре раза. В решающей серии с «Вегасом» Евгений забил победный гол в третьем матче, а в четвёртом отдал четыре ассиста, повторив рекорд Уэйна Гретцки в финалах Кубка Стэнли. В итоге россиянин с отрывом стал лучшим бомбардиром и ассистентом, а также третьим снайпером того розыгрыша. 32 (12+20) очка в 24 матчах — на тот момент второй результат в истории плей-офф НХЛ в рамках одного сезона для российского хоккеиста (после 36 (14+22) баллов Евгения Малкина в сезоне-2008/2009). Позже только Никита Кучеров смог превзойти те показатели Кузи — результат хоккеиста «Вашингтона» до сих пор третий. А по количеству голов и передач — четвёртый.

В итоге Кузнецов помог «Вашингтону» и Овечкину завоевать долгожданный Кубок Стэнли, ставший первым в истории франшизы.

Несмотря на слабую статистику в последние сезоны, нападающий уже занимает 20-е место в списке лучших российских бомбардиров (пятый среди действующих), 17-е — по количеству передач (пятое), 24-е — по голам (шестой) и 29-е — по количеству матчей (пятый). По встречам в плей-офф Евгений — 20-й среди россиян (шестой среди активных), 11-й — по ассистам (четвёртый), 12-й — по шайбам (пятый) и 13-й по баллам (четвёртый).

Кроме того, нападающий занимает пятое место в истории «Вашингтона» по количеству передач (восьмое в плей-офф), седьмое — по очкам (пятое), 13-е — по матчам (девятый) и 14-е — по голам (пятый).

Однако, несмотря на хорошую общую статистику, основная причина такого высокого места Кузнецова в рейтинге — его влияние на лигу и хоккей, а также наследие. Евгений по праву считается одним из самых техничных российских хоккеистов в истории НХЛ — возможно, лучше него был только Павел Дацюк.

Нападающий также стал известен каждому хоккейному фанату своим празднованием — «полётом птички». Кроме того, Кузнецов изобрёл свой собственный стиль исполнения буллита — медленно сближаться с вратарём, перебирая шайбой, и наносить неожиданный резкий бросок. Это одна из самых успешных техник реализации буллитов в истории.

Конечно, нынешнее состояние Евгения вселяет ощущение, что он не смог раскрыть свой безграничный талант до конца, слишком рано «сдал». И это очень печально. Но даже так Кузнецов уже вписал себя в историю НХЛ и всего российского хоккея — и его наследие ещё долго будет живо.

19. Алексей Житник

Клубы: «Лос-Анджелес Кингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфия Флайерз», «Атланта Трэшерз» (1992—2000, за исключением локаутного сезона-2004/2005) — 15 сезонов в НХЛ

1085 матчей, 471 (96+375) очко, «-41» — в регулярных чемпионатах

98 матчей, 39 (9+30) очков, «-33» — в плей-офф

Алексей Житник Фото: Getty Images

Защитник был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 1991-м в четвёртом раунде под общим 81-м номером. Житник перебрался в Северную Америку годом позже, в возрасте 20 лет.

Дебютный сезон для Алексея оказался крайне успешным. Игрок обороны набрал 48 (12+36) очков в 78 матчах, став вторым защитником-новичком по количеству результативных баллов в чемпионате. В той регулярке Житник занял восьмое место по передачам в составе «Кингз», девятое — по очкам и 10-е — по голам. В плей-офф россиянин помог «Лос-Анджелесу» добраться до финала Кубка Стэнли, записав на свой счёт 12 (3+9) очков в 24 встречах. На счету Алексея также победная шайба в третьем матче финала конференции с «Торонто». К сожалению, звёздные «короли» во главе с Уэйном Гретцки не смогли сломить сопротивление «Монреаля» в финале Кубка Стэнли.

Следующий сезон стал для Житника лучшим в карьере с точки зрения личной статистики. Россиянин набрал 52 (12+40) очка в 81 матче. К слову, именно он отдал результативную передачу на Гретцки, когда тот забил 1000-й гол в карьере.

После обмена в «Баффало» в 1995-м защитник быстро стал одним из лучших игроков «клинков», когда те ещё были способны побороться за высокие места. Регулярку-1997/1998 Алексей завершил в статусе лучшего защитника по количеству голов, забитых в меньшинстве (три). А через год получил второй шанс выиграть Кубок Стэнли. Причём он сумел ещё и в регулярном чемпионате показать уверенную статистику, набрав 33 (7+26) очка в 81 матче. Россиянин стал шестым ассистентом, восьмым бомбардиром и девятым снайпером «Баффало».

В первом раунде плей-офф Житник забил победный гол в ворота «Оттавы» в заключительном матче серии. На следующей стадии защитник дважды забросил «Бостону», включая победную шайбу в четвёртой встрече. В финальной серии с «Далласом» россиянин отметился одним голом. Всего в том розыгрыше Алексей набрал 15 (4+11) очков в 21 встрече, разделив первое место с Джейсоном Вулли по количеству передач и баллов в «Баффало». Житник также вошёл в топ-5 ассистентов и топ-10 бомбардиров плей-офф. Однако Кубок Стэнли во второй раз ускользнул из его рук.

Житник был известен своим пушечным броском, который часто применял, находясь на синей линии, а также жёсткой силовой манерой игры в защите. В сезоне-2005/2006 россиянина назначили ассистентом капитана в «Айлендерс», а 2007 году Алексей провёл свой 1000-й матч в НХЛ, став лишь восьмым защитником не из Северной Америки в истории лиги, добравшимся до этой отметки в регулярных чемпионатах.

Житник входит в топ лучших российских защитников в истории НХЛ. Алексей занимает четвёртое место по количеству голов (47-й среди всех россиян), передач (18-й) и очков (24-й) среди игроков своей позиции. Из российских защитников лишь Сергей Гончар сыграл в НХЛ больше матчей, чем Житник (седьмой). Кроме того, экс-оборонец «Баффало» — второй по количеству штрафных минут среди россиян на своей позиции (четвёртый).

Алексей также третий среди российских защитников по очкам (19-й среди всех россиян) и передачам (16-й) в плей-офф, четвёртый по матчам (18-й) и пятый по голам (37-й).

Житник стал одним из лучших защитников в истории «Сэйбрз». Россиянин — рекордсмен по количеству очков (третий среди всех защитников), передач (третий) и матчей (третий) среди оборонцев-европейцев за всё время существования клуба. По количеству голов Алексей второй (пятый среди всех игроков обороны). Кроме того, защитник — абсолютный рекордсмен «Баффало» по каждому из показателей среди защитников-европейцев в плей-офф.

18. Илья Ковальчук

Клубы: «Атланта Трэшерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс», «Вашингтон Кэпиталз» (2001—2004, 2005—2013, 2018—2020) — 13 сезонов в НХЛ

926 матчей, 876 (443+433) очков, «-146» — в регулярных чемпионатах

40 матчей, 28 (11+17) очков, «-8» — в плей-офф

Илья Ковальчук Фото: Getty Images

Крайний нападающий был лучшим игроком драфта 2001 года, тогда его взяла «Атланта». Илья стал первым российским хоккеистом в истории, выбранным под общим первым номером. В том же 2001 году 18-летний Кови перебрался в Северную Америку.

Дебютировав за «Трэшерз» в возрасте 18 лет и 172 дней, форвард стал самым молодым хоккеистом, сыгравшим за команду. Во втором матче Ковальчук забил первый гол в НХЛ. Всего же в дебютном сезоне Илья набрал 51 (29+22) очко в 65 матчах. Постепенно россиянин становился одним из главных игроков «Атланты» и уже в чемпионате-2003/2004 выбил 87 (41+46) баллов в 81 встрече, разделив «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярки с Риком Нэшем и Джеромом Игинлой.

После локаута-2004/2005 Ковальчук провёл свой лучший сезон в карьере. Нападающий впервые в карьере пробил отметку в 50 голов, суммарно набрав 98 (52+46) очков в в 78 матчах и став лучшим снайпером «Трэшерз» и четвёртым снайпером регулярки. Кроме того, Илья установил рекорд франшизы, первым добравшись до 50 шайб за сезон. На следующий год россиянин помог «Атланте» впервые в истории выйти в плей-офф.

В сезоне-2007/2008 Ковальчук вновь забросил 52 шайбы, завершив чемпионат вторым снайпером. В тот год нападающий носил нашивку альтернативного капитана команды. А уже в январе 2009-го Илью назначили капитаном «Атланты» — он стал лишь пятым россиянином, сумевшим добиться этого. Тогда форвард набрал 91 (43+48) очко в 79 встречах, завершив регулярку лучшим снайпером и бомбардиром клуба, а также четвёртым снайпером и шестым бомбардиром чемпионата.

В начале 2010-го Ковальчук был обменян в «Нью-Джерси», а в середине года получил один из крупнейших контрактов в истории НХЛ: на 15 лет и $ 100 млн. После неудачного стартового периода в «Дэвилз» уже в сезоне-2011/2012, будучи альтернативным капитаном, Илья набрал 83 (37+46) очка, став лучшим снайпером и бомбардиром «дьяволов», а также вторым ассистентом. Регулярку Кови завершил четвёртым по голам, пятым по баллам и седьмым по ассистам. Но главные успехи в карьере россиянина произошли в плей-оффф.

В розыгрыше Кубка Стэнли — 2012 «Нью-Джерси» дошёл до финала, а сам Ковальчук, набрав 19 (8+11) очков в 23 встречах, стал третьим бомбардиром розыгрыша, четвёртым ассистентом, а также разделил первое место по голам с тремя другими хоккеистами. В составе «Дэвилз» Илья оказался лучшим по каждому из показателей (по шайбам он разделил пальму первенства с Заком Паризе).

Кови внёс важнейший вклад в успехи «Нью-Джерси». В первом раунде с «Флоридой» россиянин отличился трижды, во втором с «Филадельфией» — дважды. В финале конференции с «Рейнджерс» нападающий забросил ещё две шайбы. А в решающих матчах с «Лос-Анджелесом» отметился ещё раз. Однако усилий Ковальчука не хватило для завоевания Кубка Стэнли.

Илья завершил свои выступления в НХЛ пятым в списке лучших российских снайперов и седьмым в списке лучших бомбардиров из России в истории лиги. Кроме того, Кови занимает 12-е место по матчам и 16-е — по передачам среди россиян.

Кроме того, форвард — абсолютный рекордсмен «Атланты» по каждому из показателей: по встречам, шайбам, ассистам и баллам. Все главные достижения франшизы неразрывно связаны с именем Ковальчука.

Учитывая все статистические данные, Илья мог бы оказаться куда выше в этом рейтинге, тем более что на пике россиянин был, вероятно, лучшим голеадором Национальной хоккейной лиги. Однако остаётся ощущение, что в НХЛ Ковальчук не смог до конца раскрыть свой талант. Регулярные отъезды в КХЛ, скандалы, игра за аутсайдеров, неожиданный разрыв безумного контракта с «Нью-Джерси», всего один хороший розыгрыш Кубка Стэнли… Ковальчук определённо мог добиться большего. Значительно большего.

Однако и так его игру всегда будут вспоминать как в России, так и в Северной Америке. И далеко не только фанаты «Атланты».

17. Сергей Бобровский

Клубы: «Филадельфия Флайерз», «Коламбус Блю Джекетс», «Флорида Пантерз» (с 2010-го, за исключением части локаутного сезона-2012/2013) — 14-й сезон в НХЛ

677 матчей, 382 победы, КН 2,60; 91,5% ОБ, 40 шат-аутов — в регулярных чемпионатах

70 матчей, 29 побед, КН 3,03; 90,5% ОБ, 1 шат-аут — в плей-офф

Сергей Бобровский Фото: Getty Images

Голкипер не был задрафтован. Бобровский переехал в Северную Америку в 2010-м, в возрасте 21 года заключив контракт с «Филадельфией».

Сергей начал в НХЛ неожиданно хорошо. Из-за травмы основного вратаря Бобу пришлось дебютировать уже в стартовом матче сезона — «Филадельфия» обыграла «Питтсбург». Россиянин одержал 11 побед в 14 первых матчах, в тот момент выйдя в лидеры по этому показателю в чемпионате. Признание и первые успехи последовали быстро: звание лучшего новичка ноября, итоговые 28 побед в регулярке и первое участие в плей-офф — хоть и не самое удачное.

Расцвет карьеры Бобровского пришёлся на период игры за «Коламбус», в который он был обменян в 2012-м. В первом же сезоне относительно молодые и достаточно слабые по меркам НХЛ «Блю Джекетс», с неба звёзд не хватавшие, благодаря голкиперу сумели побить клубный рекорд по продолжительности серии из матчей с очками, а также до последнего оставались в борьбе за плей-офф.

Кампания-2012/2013 в целом стала лучшей в карьере Сергея. Россиянин установил личный рекорд по коэффициенту надёжности (2,00) и проценту отражённых бросков (93,2%). Несмотря на то что «Коламбус» в итоге уступил восьмую строчку в конференции (набрал столько же баллов, сколько и «Миннесота», но «Уайлд» оказались выше по дополнительным показателям) и команда осталась без плей-офф, Бобровский выиграл «Везина Трофи» как лучший вратарь сезона! Сергей вообще стал первым российским голкипером и шестым европейцем, завоевавшим эту награду. Кроме того, в том же чемпионате россиянину вручили «Патрик Руа Эворд» — приз лучшему вратарю НХЛ по версии журнала The Hockey News.

Результаты Боба в сезоне-2012/2013 вошли в историю хоккея. Показатель ОБ* стал 23-м за всё время (13-м в XXI веке), по КН* — 102-м (29-м в XXI веке). Кроме того, по коэффициенту надёжности это лучший результат в истории для россиян, по проценту отражённых бросков — второй.

Через четыре года, в сезоне-2016/2017, Боб помог «Коламбусу» установить рекорды по количеству побед и очков — команда наконец вышла в плей-офф. В той кампании Сергей показал вторые цифры в карьере по КН (2,06) и ОБ (93,1%), а также лучший результат по победам (41 в 63 матчах). По итогам сезона Бобровский выиграл вторую «Везину» в карьере!

Сергей Бобровский Фото: nhl.com

В октябре 2021-го россиянин, уже выступая за «Флориду», одержал 300-ю победу, на что ему потребовался 541 матч. Быстрее него эту отметку покорил только Жак Плант (521). Кроме того, Боб стал третьим вратарём из России, одержавшим 300 побед в НХЛ, после Евгения Набокова и Николая Хабибулина.

По итогам сезона-2021/2022 «Флорида» завоевала Президентский кубок — Бобровский стал лучшим в НХЛ по количеству побед (39 при семи поражениях). В ноябре 2022-го вошёл в число 53 вратарей с 600+ встречами в лиге. А через четыре месяца, в феврале 2023-го, Сергей побил рекорд среди российских голкиперов по количеству побед в НХЛ (у Евгения Набокова было 353).

В том же чемпионате Бобровский впервые добрался до финала Кубка Стэнли. Начав розыгрыш не основным во «Флориде», которая едва забралась в плей-офф, Сергей быстро отвоевал место первого номера и довёл «пантер» до решающих матчей. К сожалению, выиграть Кубок у вратаря не получилось, но он стал одним из лучших игроков того розыгрыша, показав второй результат в карьере по победам, КН, ОБ и шат-аутам в плей-офф.

Бобровский — рекордсмен по количеству побед среди российских вратарей (18-й результат в истории НХЛ; третий среди действующих голкиперов). Кроме того, Сергей занимает третье место по количеству матчей (35-й; третий), четвёртое — по «сухарям», шестое — по ОБ** (25-й; седьмой) и восьмое — по КН** (63-й; девятый).

Боб также пятый по победам в плей-офф, четвёртый по матчам в розыгрышах Кубка Стэнли, седьмой по ОБ** и восьмой по КН**. Если учесть, что россиянину почти всю карьеру приходилось выступать в изначально слабых клубах или командах, не готовых к плей-офф, результаты крайне достойные.

Кроме того, Бобровского можно назвать легендой сразу двух франшиз НХЛ. Вратарь — абсолютный рекордсмен «Коламбуса» по каждому из показателей: по матчам, победам, КН** и ОБ**. Он также удерживает лучшие результаты в истории «Блю Джекетс» по встречам и выигрышам в плей-офф. За «Флориду» Сергей уже второй по победам, четвёртый — по матчам, пятый — по ОБ и седьмой — по КН (оба показателя — для вратарей, сыгравших хотя бы 70 встреч за клуб). В плей-офф на его счету рекорд по количеству выигрышей и встреч за «Пантерз».

Боб — один из лучших вратарей современности, настоящий профессионал и лидер. На дистанции он может быть не всегда хорош, но в решающий момент точно выручит. Именно поэтому на него делали ставку нестабильные клубы. И не прогадали!

*для вратарей, сыгравших в сезоне не менее 25 матчей

**для голкиперов, проведших не менее 15 встреч в карьере/за клуб

16. Вячеслав Фетисов

Клубы: «Нью-Джерси Дэвилз», «Детройт Ред Уингз» (1989–1998, за исключением сезона-1994/1995) — 9 сезонов в НХЛ

546 матчей, 228 (36+192) очка, «+114» — в регулярных чемпионатах

116 матчей, 28 (2+26) очков, «+3» — в плей-офф

Вячеслав Фетисов Фото: Getty Images

Защитник был задрафтован дважды. В 1978-м его выбрал «Монреаль» под 201-м номером. Спустя пять лет, в 1983-м, Фетисова задрафтовал «Нью-Джерси» под общим 145-м номером. Тем не менее Вячеслав перебрался в Северную Америку лишь шестью годами позже. Тогда ему было уже 31.

Сам переезд дался Фетисову крайне непросто. Будучи игроком ЦСКА и, соответственно, военнослужащим, Вячеслав попросту не мог уехать из Советского Союза. Он напрямую заявил о желании перебраться в НХЛ и, хоть после ему угрожали даже «ссылкой» в Сибирь, хоккеист не отказался от своих слов. На встрече с министром обороны, маршалом СССР Дмитрием Язовым Фетисов ещё раз заявил о своём желании и, несмотря на давление, написал заявление с просьбой уволить его из рядов вооружённых сил. Спустя 10 дней заявление одобрили — и Вячеслав уехал в США, подписав контракт с «Нью-Джерси» и приоткрыв железный занавес для советских спортсменов.

Дебютный же сезон стал для Фетисова лучшим в плане личной статистики. Защитник набрал 42 (8+34) очка в 72 матчах, завершив чемпионат шестым ассистентом и восьмым бомбардиром «дьяволов» в регулярке. Хоккеист сразу завоевал место в основе «Нью-Джерси», а в сезоне-1994/1995 после обмена в «Детройт» помог «Ред Уингз» дойти до финала Кубка Стэнли. В том розыгрыше Вячеслав набрал 8 (0+8) баллов в 18 матчах. Но «красные крылья» уступили в финале бывшему клубу россиянина — «Нью-Джерси».

В следующем году, когда главный тренер «Детройта» Скотти Боумэн создал легендарную «Русскую Пятёрку», Фетисов повторил личный рекорд по очкам и обновил — по передачам, набрав 42 (7+35) балла в 69 встречах. В том розыгрыше плей-офф «Ред Уингз» оступились в финале Западной конференции, проиграв серию «Колорадо» — 2-4. Тем не менее в сезоне-1996/1997 «красные крылья» наконец взяли долгожданный трофей. Этот Кубок Стэнли стал для команды первым за 42 года. Защитник отлично проявил себя в обороне, вдобавок набрав 4 (0+4) очка в 20 матчах.

К сожалению, спустя всего шесть дней после победы Фетисов вместе с одноклубником Владимиром Константиновым попал в страшную автомобильную аварию. О самой аварии мы ещё поговорим. Но сам Вячеслав смог отделаться незначительными травмами и принял участие в следующем сезоне.

Кроме того, в 1997-м Фетисов привёз Кубок Стэнли в Россию. Кубок Стэнли впервые побывал в нашей стране.

Сезон-1997/1998, ставший последним для защитника в НХЛ, также оказался весьма успешным для него. «Детройт» вновь взял Кубок Стэнли — второй подряд. Фетисов отыграл 21 матч и набрал 3 (0+3) очка. Позже, в 2000-м, когда Вячеслав будет занимать должность помощника главного тренера «Нью-Джерси», он возьмёт свой третий Кубок Стэнли, хоть уже и не в качестве игрока.

Примечательно, что хоккеист сыграл много в плей-офф — в этих розыгрышах он провёл шестую часть карьеры в НХЛ.

Фетисов занимает 14-е место в списке лучших российских защитников-бомбардиров, 13-е — в списке лучших ассистентов, 23-е — в списке лучших снайперов и 22-е — по матчам. Кроме того, Вячеслав — третий по количеству встреч в плей-офф среди российских защитников, седьмой — по передачам и восьмой — по баллам. Он также успел стать настоящей легендой сразу двух команд НХЛ — «Нью-Джерси» и «Детройта».

15. Виктор Козлов

Клубы: «Сан-Хосе Шаркс», «Флорида Пантерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Вашингтон Кэпиталз» (1994—2009) — 14 сезонов в НХЛ

897 матчей, 537 (198+339) очков, «-3» — в регулярных чемпионатах

35 матчей, 12 (4+8) очков, «-6» — в плей-офф

Виктор Козлов Фото: nhl.com

Крупного центрального нападающего задрафтовал «Сан-Хосе» в 1993-м в первом раунде под общим шестым номером. Спустя всего год 19-летний Козлов присоединился к «акулам».

Несмотря на удовлетворительную статистику в «Шаркс», в сезоне-1997/1998 Виктор был обменян во «Флориду». Нападающий в составе «пантер» провёл лучший период в карьере, играя в звене с соотечественником Павлом Буре и являясь частью «Русской Тройки». В сезоне-1999/2000 Козлов набрал рекордные для себя 70 (17+53) очков в 80 матчах, став лучшим ассистентом, третьим бомбардиром и пятым снайпером «Пантерз».

Через три года Виктора назначили альтернативным капитаном «Флориды». В том сезоне-2002/2003 россиянин провёл вторую лучшую кампанию по личной статистике, набрав 56 (22+34) баллов в 74 встречах. Козлов стал одним из лидеров «Пантерз».

Несмотря на то что статистика Виктора не поражает воображение, он входит в двадцатку российских нападающих, добравшихся до отметки в 500+ очков. Козлов занимает 18-е место по количеству результативных баллов и голов для отечественных форвардов, 10-е — по матчам, 16-е — по передачам и 19-е — по выигранным вбрасываниям (для игроков со 100+ матчами в НХЛ).

Кроме того, хоккеист вошёл в историю «Флориды». Россиянин — восьмой по количеству очков за клуб (больше, чем у Буре; третий среди европейцев), девятый — по передачам (четвёртый среди европейцев), 12-й — по шайбам и 17-й — по встречам.

Хоть Козлов никогда не был топовым бомбардиром, он всегда выкладывался на полную и помогал своим командам. Он был хорош в силовой игре, харизматичен, интеллигентен. Виктор обладал внушительными габаритами и умел ими грамотно пользоваться — вероятно, он один из самых талантливых хоккеистов в этом плане.

К сожалению, тяжёлая травма (открытый перелом вместе с порванной связкой) и игра в основном за проблемные команды не позволили ему раскрыться ещё лучше. Тем не менее выступления Козлова за «Флориду» с Буре, зажигавшим в НХЛ в тройке с крупным форвардом, и помощь молодым Александру Овечкину и Никласу Бекстрёму в «Вашингтоне», с которыми он некоторое время играл в звене, делясь опытом, стали частью наследия Виктора, которое не будет забыто.

14. Владимир Константинов

Клубы: «Детройт Ред Уингз» (1991—1997, за исключением локаутного сезона-1994/1995) — 6 сезонов в НХЛ

446 матчей, 175 (47+128) очков, «+185» — в регулярных чемпионатах

82 матча, 19 (5+14) очков, «+16» — в плей-офф

Владимир Константинов Фото: zuma/ТАСС

Защитник был выбран «Детройтом» в 1989-м в 11-м раунде под общим 221-м номером. Через два года 24-летний Константинов перебрался в Северную Америку. Причём переезд хоккеиста стал одной из крупнейших «афер» в истории российского спорта.

В конце 1980-х «Ред Уингз», благодаря драфту заполучив права на троих россиян, включая Константинова, активно пытались перевезти их в США. Так, защитник хоть и отказывался изначально совершать побег, но, увидев жизнь Сергея Фёдорова в Северной Америке, дал своё согласие. Стоит напомнить, что в те годы было тяжело покинуть СССР — особенно человеку, связанному с армией.

Однако с помощью руководства «Детройта», журналиста «Правды» Валерия Матвеева, подкупленных врачей и поддельных документов (одна только эта история достойна экранизации — настолько в ней много неожиданных поворотов и хитрых схем) Константинову удалось перебраться в США в 1991 году. Заключительный этап переезда Владимир — капитан советской сборной на ЧМ-1991 — совершил на личном самолёте Майка Илича — владельца «Детройта»!

Первый же сезон в НХЛ выдался для защитника одним из лучших в карьере. Константинов набрал 34 (8+26) очка в 79 матчах и попал в сборную главных новичков чемпионата. Владимир стал оплотом обороны «красных крыльев» на долгие годы. А с сезона-1995/1996 главный тренер «Детройта» Скотти Боумэн поставил хоккеиста в ставшую легендарной «Русскую Пятёрку» в пару к Вячеславу Фетисову.

Тогда же Константинов пережил второй пик в карьере, установив личный рекорд по количеству голов (14) и суммарно набрав 34 очка. Кроме того, Владимир стал лучшим в НХЛ по показателю полезности — космические «+60»! Результат, сопоставимый с достижениями Уэйна Гретцки. «Детройт» при большой помощи россиянина выиграл тот чемпионат с огромным отрывом, попутно побив рекорд по количеству побед (62) и повторив рекорд по количеству выигрышей дома (36). Сам же, как его называли, Влад Цепеш попал во вторую команду Всех звёзд НХЛ и стал четвёртым в голосовании на «Норрис Трофи» — ежегодный приз лучшему защитнику сезона. Однако в плей-офф «красные крылья» вылетели в финале Западной конференции от «Колорадо», несмотря на 9 (4+5) очков игрока в 19 матчах.

А вот следующий сезон — 1996/1997 — стал безоговорочно лучшим в карьере Владимира. В регулярном чемпионате защитник побил личный рекорд результативности, набрав 38 (5+33) баллов в 77 встречах. В плей-офф же Константинов показал одно из лучших выступлений в плане оборонительной игры, записал на свой счёт четыре ассиста в 20 матчах и помог «Детройту» завоевать долгожданный Кубок Стэнли — первый за 42 года! По итогам той кампании Владимира вновь номинировали на «Норрис».

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К сожалению, карьера, которая обещала ещё много успешных и ярких моментов, неожиданно оборвалась. Спустя всего шесть дней после победы в Кубке Стэнли Константинов вместе с Фетисовым и массажистом «Ред Уингз» Сергеем Мнацакановым попал в страшную автомобильную аварию по вине водителя. Владимир несколько недель провёл в коме, а после оказался прикован к инвалидному креслу. У него также были нарушения речи и памяти.

Несмотря на эту трагедию, защитник в январе 1998-го — спустя полгода после аварии – вместе с командой посетил Белый дом, где встретился с президентом США Биллом Клинтоном. В том сезоне «Детройт» выиграет второй подряд кубок, а Константинов вместе с бывшими одноклубниками отпразднует победу на льду. Капитан «Ред Уингз» Стив Айзерман передаст ему трофей, и Владимир с помощью товарищей совершит круг почёта. На том же кубке в качестве исключения выгравируют его имя.

Кроме того, 16-й номер, под которым играл Константинов, хоть официально и не вывели из обращения, но после той трагедии больше никто не возьмёт — даже легендарный Бретт Халл. Табличка с именем защитника до сих пор висит в раздевалке «красных крыльев». Хоть его место и остаётся пустым.

Владимир Константинов Фото: Getty Images

Несмотря на недолгую карьеру в НХЛ, Константинов занимает 14-е место среди российских защитников по количеству голов, 18-е — по очкам, 20-е — по передачам и 29-е — по матчам. Владимир — рекордсмен по показателю полезности среди отечественных игроков обороны и третий среди всех россиян в истории НХЛ. В плей-офф Владимир — девятый по встречам (также среди отечественных защитников), 11-й — по шайбам, 13-й — по баллам и 16-й — по ассистам, а также пятый по показателю полезности.

Россиянин — настоящая легенда «Детройта». В клубной истории среди защитников он занимает 14-е место по количеству матчей (четвёртый среди европейцев), 10-е по очкам (третий), 11-е по голам (третий), 12-е по передачам (третье) и второе по показателю полезности (четвёртое среди всех игроков).

Константинов, хоть и славился искусностью и высокой скоростью, запомнился как крайне агрессивный и даже грязный защитник. В каждом из своих сезонов он набирал более 100 штрафных минут. При этом Владимир чётко знал своё дело и умел «выключать» из игры лидера любой команды. От него пострадали, например, Петер Форсберг и Эрик Линдрос. Силовые приёмы россиянина выбивали дух из соперников. А мощнейшие щелчки заставляли вратарей капитулировать.

Вероятно, Константинов мог стать едва ли не лучшим защитником в российском хоккее, если бы не трагедия. Но даже так Владимир оставил после себя крупное наследие и навсегда вписал своё имя в историю спорта.

13. Вячеслав Козлов

Клубы: «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Атланта Трэшерз» (1992—2010, за исключением чемпионата-1994 и сезона-2004/2005) — 18 сезонов в НХЛ

1182 матча, 853 (356+497) очка, «+96» — в регулярных чемпионатах

118 матча, 79 (42+37) очков, «+12» — в плей-офф

Вячеслав Козлов Фото: Илона Колесниченко/ТАСС

Левый крайний нападающий был задрафтован «Детройтом» в 1990-м в третьем раунде под общим 45-м номером. Спустя два года Козлов, которому на тот момент было 19 лет, подписал контакт с «Ред Уингз» и переехал в Северную Америку.

Вячеслав в дебютном матче набрал два очка за результативные передачи — в поединке с «Сент-Луисом». Эти баллы стали единственными для россиянина в том чемпионате — н сыграл всего семь матчей. Игроком основы Козлов стал только в сезоне-1993/1994. Тогда форвард записал на свой счёт 73 (34+39) очка в 77 встречах.

Прорыв для Вячеслава случился в кампании-1994/1995. Нападающий сыграл 46 матчей в регулярке, набрав 33 (13+20) очка. Но основных достижений он добился в плей-офф, когда забил девять голов и отдал семь результативных передач в 18 встречах. Россиянин, став третьим в «Детройте», вошёл в топ-10 лучших бомбардиров розыгрыша и вторым снайпером после Клода Лемье. «Ред Уингз» в финале уступили «Нью-Джерси».

Со следующего сезона Козлов стал частью «Русской Пятёрки», а дальше завоевал два Кубка Стэнли подряд. Регулярный чемпионат – 1996/1997 Вячеслав с 45 (23+22) очками в 75 матчах завершил третьим снайпером, седьмым бомбардиром и девятым снайпером «Детройта». В плей-офф россиянин был чуть менее результативным, набрав 13 (8+5) баллов в 20 встречах, но даже так стал третьим бомбардиром и снайпером «красных крыльев».

Нападающий был одним из лидеров «Ред Уингз». В первом раунде с «Сент-Луисом» Козлов забил два гола, оба раза сравнивая счёт в предпоследнем и последнем матчах (4-2). В полуфинале конференции с «Анахаймом» Вячеслав забросил победную шайбу во второй встрече и оформил дубль в третьей. В финале Западной конференции «Детройт» благодаря россиянину забрал третий матч с «Колорадо» (форвард оформил дубль, забив единственные голы команды), а также отличился в следующей игре. Так Козлов выиграл свой первый Кубок Стэнли.

Следующий гол стал ещё успешнее. Вячеслав набрал 52 (25+27) очка в 80 матчах регулярки, став вторым снайпером, четвёртым бомбардиром и шестым ассистентом «Детройта». В плей-офф нападающий добавил ещё 14 (6+8) баллов в 22 встречах, войдя в топ-10 бомбардиров розыгрыша. В первом раунде с «Финиксом» Козлов забил дважды, включая победный гол в предпоследнем матче. На следующей стадии россиянин отличился лишь раз, но в нужный момент. Его шайба в четвёртой встрече с «Сент-Луисом» стала решающей. В финале конференции с «Далласом» форвард забил ещё трижды, включая два победных гола — в первом и четвёртом матчах. Так он взял свой второй Кубок Стэнли.

Вячеслав Козлов с Кубком Стэнли Фото: Александр Яковлев/ТАСС

После 10 лет в «Детройте» Козлова обменяли в «Баффало» на самого Доминика Гашека. В составе «клинков» форвард не задержался и, через год став частью «Атланты», там пережил вторую молодость. В четырёх из семи сезонов в составе «Трэшерз» Вячеслав пробивал отметку в 70 очков, причём в кампании-2006/2007 он установил личный рекорд результативности — 80 (28+52) баллов в 81 матче. Нападающий также дорос до нашивки альтернативного капитана. Иногда даже выходил в статусе капитана.

Козлов — один из шести российских хоккеистов, добравшихся до отметки в 1100 матчей в НХЛ. По количеству встреч он занимает пятое место в истории среди россиян. Нападающий — восьмой по голам и очкам, 10-й — по передачам. Если брать плей-офф, то Вячеслав занимает седьмое место по шайбам среди россиян, 11-е по встречам и баллам, а также 12-е по ассистам.

Козлов смог стать легендой сразу двух клубов НХЛ — «Детройта» и «Атланты». Россиянин — 15-й по голам (шестой среди европейцев) за «Ред Уингз», 21-й по очкам (седьмой), 26-й по передачам (восьмой) и 31-й по матчам (восьмой). В плей-офф он занимает девятую строчку по количеству шайб за «красных крыльев», 11-е — по баллам, 14-е — по встречам и 16-е — по ассистам. В истории «Атланты» Козлов — второй по каждому из показателей. Сразу после Ковальчука.

Вячеслав запомнился как один из самых стабильных и умных российских хоккеистов в истории НХЛ. Он стал частью легендарной команды и пятёрки, завоевал сразу два Кубка Стэнли, добился примечательных статистических достижений, на льду был синонимом ума и бесстрашия (в финале КС-1995 он получил сотрясение, но вернулся на лёд в следующем же периоде). Великий хоккеист.

12. Алексей Яшин

Клубы: «Оттава Сенаторз», «Нью-Йорк Айлендерс» (1993–2007, за исключением сезонов-1994/1995 и 2004/2005) — 12 сезонов в НХЛ

850 матчей, 781 (337+444) очко, «-83» — в регулярных чемпионатах

48 матчей, 27 (11+16) очков, «-16» — в плей-офф

Алексей Яшин Фото: Getty Images

В 1992-м центральный нападающий был задрафтован «Оттавой» в первом раунде под общим вторым номером. Через год Яшин, которому было 19 лет, переехал в Северную Америку.

Дебютная кампания выдалась крайне успешной для Алексея. Нападающий набрал 79 (30+49) очков в 83 встречах, затмил один из главных талантов (и вместе с тем один из главных провалов) в истории драфтов Александра Дэйгла и выиграл «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона.

Кампанию-1996/1997 Яшин провёл в качестве ассистента капитана «Оттавы» и своими 75 (35+40) очками в 82 матчах помог «сенаторам» впервые в истории выйти в плей-офф. В следующем сезоне «Сенаторз» вновь попали в розыгрыш Кубка Стэнли, россиянин набрал 8 (5+3) баллов в 11 встречах, а его гол в овертайме поединка с «Нью-Джерси» вывел команду в следующую стадию. Так он помог «Оттаве» впервые в истории пройти раунд плей-офф. В том же сезоне нападающего номинировали на «Харт Трофи» как лучшего игрока сезона. Он занял по итогу второе место.

В сезоне-1998/1999 Яшин был назначен капитаном «сенаторов» — второй раз в истории НХЛ, когда россиянин получил сию нашивку, и первый раз, когда это произошло на постоянной основе. В той же кампании Алексей установил личный рекорд по голам (44), передачам (50) и очкам (94).

Несмотря на серьёзный конфликт из-за контракта в конце 1999-го, пропущенную кампанию-1999/2000 из-за личной забастовки и последовавшие неприятные скандирования в адрес форварда на каждой арене НХЛ, россиянин вновь пробил планки в 40 шайб (40), 40 ассистов (48) и 80 баллов (88). Следующий сезон-2001/2002 Яшин начал уже в «Айлендерс». И в составе «островитян» Алексей показывал стабильно качественную игру в атаке и провёл кампании 2005-2006 и 2006-2007 годов в качестве капитана команды.

Яшин занимает девятое место в истории по количеству голов среди россиян, 11-е — по очкам, 15-е — по передачам и 19-е — по матчам. Форварда также можно назвать легендой «Оттавы» и «Айлендерс». Алексей располагается на третьей позиции в истории «Сенаторз» по шайбам, четвёртое — по баллам и пятое — по ассистам, а также 11-е — по встречам.

За «Айлендерс» его показатели не настолько уверенные, но тут стоит понимать, что сам клуб может похвастать более богатой историей. Яшин — 23-й по голам (четвёртый среди европейцев), 26-й по передачам и по очкам (в обоих показателях — шестой среди европейцев). При этом матчей провёл он не так много — лишь 60-й по этому показателю.

Несмотря на частую критику, неудачи в плей-офф, скандалы с контрактом и тяжелейшую травму (нападающему порезали коньком руку, были порваны сухожилия и нервы), Алексей ни разу не забивал менее 15 голов за сезон. Причём в восьми чемпионатах он забрасывал не меньше 26 шайб. Яшин всегда был топовым снайпером, элитным нападающим и безумно талантливым игроком. Болельщики точно будут вспоминать россиянина — и далеко не только из-за скандалов и травмы.

11. Сергей Гончар

Клубы: «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз», «Питтсбург Пингвинз», «Оттава Сенаторз», «Даллас Старз», «Монреаль Канадиенс» (1995—2015, за исключением чемпионата-1997, сезонов-2004/2005 и 2012/2013) — 20 сезонов в НХЛ

1301 матч, 811 (220+591) очков, «+33» — в регулярных чемпионатах

141 матч, 90 (22+68) очков, «+3» — в плей-офф

Сергей Гончар Фото: Getty Images

Защитник был выбран «Вашингтоном» в 1992-м в первом раунде под общим 14-м номером. Спустя два года 20-летний Гончар присоединился к столичной команде.

Дебютный сезон оказался для Сергея скомканным из-за локаута, но даже так он успел набрать 7 (2+5) очков в 31 матче. Однако уже в следующем чемпионате защитник проявил себя не только в оборонительном плане, но и в атакующем. Хоккеист набрал 41 (15+26) балл в 78 встречах. В чемпионате-1998/1999 Гончар забросил 21 шайбу (31 очко) в 53 матчах, став первым российским защитником, добравшимся до отметки 20 голов. В следующем году Сергей впервые преодолел планку в 50 баллов, набрав 54 (18+36) очка в 73 встречах. Тогда его номинировали на «Норрис Трофи» — он финишировал пятым в голосовании.

Постепенно продолжая улучшать личную статистику, в сезоне-2002/2003 Гончар установил личный рекорд — 67 (18+49) баллов. Потрясающий результат для защитника! Тем не менее уже в следующем сезоне «Вашингтон» обменял своего альтернативного капитана в «Бостон». В том чемпионате защитник записал на свой счёт 58 (11+47) очков в 71 матче, став лучшим бомбардиром регулярки среди игроков своего амплуа.

Гончар был лучшим защитником начала XXI века. Помимо уверенных действий в обороне, россиянин успевал активно помогать атаке. С 2000-го по 2004-й Сергей настрелял 74 гола и набрал 241 очко. Однако лучший отрезок карьеры ждал впереди.

После локаута-2004/2005 Гончар подписал контракт с «Питтсбургом». На второй год в клубе защитник повторил личный рекорд, оформив 67 (13+54) баллов в 82 встречах. Тогда же ему вручили нашивку альтернативного капитана «Пингвинз». В октябре 2006-го Сергей приютил у себя молодую звезду — Евгения Малкина, только приехавшего из России. Так, опытный хоккеист выполнял обязанности лидера не только на льду, но и за его пределами.

В сезоне-2007/2008 Гончар, набрав 65 (12+53) очков в чемпионате и 14 (1+13) в плей-офф, помог «Питтсбургу» выйти в финал Кубка Стэнли — впервые за 16 лет. Хоть «Пингвинз» уступили «Детройту», россиянин вновь был номинирован на «Норрис» — в этот раз стал четвёртым.

Кампания-2008/2009 началась для защитника просто ужасно — он ещё на предсезонке получил тяжёлую травму и вернулся на лёд только в середине февраля 2009-го. Защитник успел набрать форму, сыграв 25 матчей и помог «Питтсбургу» в плей-офф. В четвёртой встрече полуфинала конференции с «Вашингтоном» Гончар получил серьёзную травму колена после столкновения с Овечкиным. Ожидалось, что Сергею придётся провести вне хоккея несколько недель и, соответственно, оставшийся розыгрыш Кубка Стэнли.

Защитник вернулся к седьмому матчу серии и впоследствии привёл «Питтсбург» к столь желанному Кубку Стэнли. Тогда россиянин суммарно отыграл 22 встречи в плей-офф и набрал 14 (3+11) очков. После стало известно, что он играл с частично порванной связкой. Железный игрок.

В дальнейшем Гончар сумел побить несколько рекордов НХЛ. С начала века он в 9 из 10 сезонов добирался до отметки в 50 баллов (лучший результат за тот период среди защитников). Проведя 11 чемпионатов с 10+ голами, Сергей повторил рекорд Сергея Зубова по количеству сезонов с 10+ шайбами для российских защитников. Он также стал первым игроком обороны в истории России, забившим в НХЛ 200 голов. В тот период Гончар по праву считался, вероятно, лучшим защитником мира. Ну или как минимум — вторым после Никласа Линдстрёма (только швед по некоторым показателям обходил россиянина).

По завершении игровой карьеры он вошёл в тренерский штаб «Пингвинз» и выиграл ещё два Кубка Стэнли (2016, 2017).

Сергей удерживает рекорды по количеству очков (10-й среди всех россиян), матчей (третий) и голов (17-й) среди российских защитников за всю историю НХЛ. По передачам он второй после Зубова (седьмой среди всех). Гончар также входит в топ-20 в истории НХЛ среди защитников по матчам (20-й), очкам (17-й), голам (19-й) и передачам (19-й).

В плей-офф экс-хоккеист «Питтсбурга» занимает второе место по каждому показателю среди российских защитников. Среди всех россиян Сергей — седьмой по передачам (18-й среди всех защитников в истории), восьмой по матчам (36-й), девятый по очкам (21-й) и 15-й по голам (18-й).

Гончар — легенда и «Вашингтона», и «Питтсбурга». В истории «Кэпиталз» он занимает второе место по количеству голов среди защитников, пятое — по очкам и передачам, шестое — по матчам. Если брать плей-офф, россиянин — третий по шайбам, шестой по баллам, восьмой по ассистам и 11-й по встречам.

В «Питтсбурге» Сергей удерживает рекорд среди европейских защитников по голам, передачам и очкам (шестой среди всех защитников по каждому показателю) как в регулярках, так и в плей-офф (третий среди всех защитников). По матчам — девятый в розыгрышах Кубка Стэнли, 18-й — в чемпионатах.

Гончар — один из самых талантливых российских защитников в истории. Ни разу не выиграв «Норрис», на который суммарно номинировался трижды, он был первоклассным атакующим игроком обороны. Россиянин обладал прекрасным голевым чутьём, первым пасом и броском с кистей, а также отлично катался и владел клюшкой. Сергей был замечательным плеймейкером, смертельным оружием при игре в большинстве и защитником мирового уровня.

Его регалии и сильные стороны можно перечислять почти бесконечно, но достижения всё равно говорят сами за себя. Один из лучших защитников в истории российского хоккея.

Первый русский в НХЛ, Капризов, Сергачёв. Лучшие наши в истории лиги: 50-41.

Крушитель-бунтарь, помощник Овечкина, надежда Нью-Йорка. Лучшие наши в истории НХЛ: 40-31.

Вратарь-бомбардир, трёхкратный чемпион, Панарин и Жамнов. Лучшие наши в истории НХЛ: 30-21.