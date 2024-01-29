«Он просто охреневший». Андрей Разин — о работе оператора на матче «Амура» с «Металлургом»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин эмоционально высказался о работе оператора на льду «Платинум-Арены» в прошедшем матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (6:7).

«На моём лице был весь спектр эмоций после каждой пропущенной шайбы? Да, спасибо оператору. И вот, хотелось бы ещё сказать, там вот этот товарищ, который катается с камерой, от которого достаётся, там и судья пострадал Наумов, и сейчас вот Самонов (вратарь «Салавата Юлаева». – Прим. «Чемпионата»), в прошлом году Да Коста, – вы уберите, пожалуйста, этого товарища. У меня другого нет слова, он просто охреневший. Он с жвачкой катается, ещё что-то бубнит там. Я понимаю, что зрителям тяжело, но хоккеисты тоже люди.

Если человек в офисе работает уставший и к нему подойдёт какой-то дядя с камерой или с телефоном и что-то пробубнит – какая может быть реакция у человека? А этот товарищ, он просто себя ведёт некорректно. Или пусть он себя ведёт нормально и подъезжает действительно, как вот, я был на турнире Шпенглера – в белом костюме человек выезжает, его не видно вообще. Он профессионально работает. Этот, такое ощущение, есть хоккеисты, есть судьи, и вот этот товарищ ещё звезда. А у вас ещё этот есть, тигрёнок танцующий. Три звезды матча – тигрёнок, этот товарищ и оборона сегодняшняя», — сказал Разин на пресс-конференции.