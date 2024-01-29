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«Решил попробовать свои силы в Северной Америке». «Барыс» — о расставании с Логвиным

«Решил попробовать свои силы в Северной Америке». «Барыс» — о расставании с Логвиным
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Генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин прокомментировал расторжение контракта по обоюдному согласию с 20-летним казахстанским нападающим Всеволодом Логвиным.

«Логвин является одним из ведущих игроков в стране по своему возрасту. Поэтому мы, конечно, хотели бы сохранить его в нашем клубе. Но на сегодняшний день Всеволод решил попробовать свои силы на другом уровне в Северной Америке. После конструктивной беседы было решено расторгнуть контракт, но мы всегда будем рады видеть его в «Барысе». Остаётся только пожелать парню удачи! Конечно, мы будем следить за его дальнейшей карьерой», — приводит слова Болякина пресс-служба «Барыса» на официальном сайте клуба.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате КХЛ Логвин принял участие в 24 матчах в составе «Барыса», в которых отметился двумя заброшенными шайбами при показателе полезности «0». Это его дебютный сезон в КХЛ. В МХЛ за «Снежных барсов» 20-летний воспитанник провёл восемь игр, набрав 8 (5+3) очков и заработав коэффициент полезности «+3».

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