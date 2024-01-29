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«Барыс» расторг контракт с 20-летним нападающим Всеволодом Логвиным

«Барыс» расторг контракт с 20-летним нападающим Всеволодом Логвиным
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Пресс-служба казахстанского «Барыса» объявила о прекращении трудовых отношений с 20-летним местным воспитанником Всеволодом Логвиным, выступающим на позиции нападающего. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Астаны.

Отмечается, что расторжение контракта произошло по обоюдному согласию сторон. Его контракт с клубом был рассчитан до конца нынешнего сезона.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате КХЛ Логвин принял участие в 24 матчах в составе «Барыса», в которых отметился двумя заброшенными шайбами при показателе полезности «0». Это его дебютный сезон в КХЛ. В МХЛ за «Снежных барсов» 20-летний воспитанник провёл восемь игр, набрав восемь (5+3) очков и заработав коэффициент полезности «+3».

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