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«Считал его своим отцом». Хоккеист «Автомобилиста» Макеев — о гибели первого тренера в ДТП

«Считал его своим отцом». Хоккеист «Автомобилиста» Макеев — о гибели первого тренера в ДТП
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32-летний российский нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Алексей Макеев высказался о гибели в ДТП своего первого тренера – Виталия Плешкова. Как только ему стало о произошедшем, хоккеист сразу же отправился на место трагедии.

«Конечно, как только приехал — с женой пообщался, с внуком. Как в таком деле помочь, только заботой и вниманием. Материальная помощь — это даже не обсуждается. Мой тренер был мне за папу, конечно, я им помогу всем, чем смогу. Я считал его своим отцом, знаю его с четырёх годиков, наши семьи хорошо общались и общаются сейчас. Сегодня судьба так распорядилась, что не стало этого человека у нас», — приводит слова Макеева портал «Екатеринбург Онлайн».

Напомним, ДТП произошло на одной из автодорог на подъезде к Верх-Нейвинскому. Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду из Уфы, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем марки Citroen. В результате автобус выбросило в кювет. Трагедия унесла жизни четверых человек.

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