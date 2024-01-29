В США ввели закон, требующий использования защиты шеи от возможных порезов

Конгресс США одобрил закон, требующий использования средств защиты от порезов шеи для игроков всех возрастных категорий, кроме взрослых, во время игр и тренировок, а также иных официальных лиц, находящихся на льду, в возрасте до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США на официальном сайте.

Отмечается, что закон вступит в силу 1 августа 2024 года. В США уже давно рекомендовали использовать средства защиты от рваных ран на шее, а также устойчивые к порезам повязки, рукава или специальное нижнее бельё. В ноябре 2023 года Совет директоров Федерации хоккея обратился к Комитету организации по безопасности с просьбой начать процесс рекомендации потенциальных изменений правил, связанных с защитой от ран на шее.

«Безопасность игроков всегда находится в приоритете, а сегодняшние действия лишь отразили это. Мы ценим значительную работу, проделанную Комитетом, которая сыграет важную роль в будущем», — заявил президент Федерации хоккея США Майк Тримболи.