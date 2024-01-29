«Куньлунь» на выезде переиграл «Сочи», обойдя его в турнирной таблице Запада

В Сочи на стадионе «Шайба» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сочи» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая стала для них второй кряду.
В составе гостей дублем отметился 31-летний канадский нападающий Люк Локхарт, имеющий гражданство Китая, также по шайбе на свой счёт записали Цзян Фу и Девин Броссо. У «Сочи» отличились Михал Криштоф и Даниил Сероух.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Куньлунь», набрав 44 очка в 58 матчах, обошёл «Сочи» (43), заняв девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Примечательно, что одним из наиболее ярких эпизодов встречи стала драка российского вратаря «Сочи» Михаила Бердина с автором одной из заброшенных шайб в составе «Куньлуня» Девином Броссо.
- 29 января 2024
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:21
-
22:09
-
21:50
-
21:48
-
21:41
-
21:39
-
21:24
-
21:08
-
20:49
-
20:31
-
20:11
-
19:55
-
19:45
-
19:28
-
19:22
-
19:07
-
18:50
-
18:35
-
18:13
-
18:03
-
18:00
-
17:46
-
17:36
-
17:24
-
17:15
-
17:11
-
17:03
-
16:43
-
16:33
-
16:21
-
16:00
-
15:55