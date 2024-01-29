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«Куньлунь» на выезде переиграл «Сочи», обойдя его в турнирной таблице Запада

«Куньлунь» на выезде переиграл «Сочи», обойдя его в турнирной таблице Запада
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В Сочи на стадионе «Шайба» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сочи» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая стала для них второй кряду.

В составе гостей дублем отметился 31-летний канадский нападающий Люк Локхарт, имеющий гражданство Китая, также по шайбе на свой счёт записали Цзян Фу и Девин Броссо. У «Сочи» отличились Михал Криштоф и Даниил Сероух.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Куньлунь», набрав 44 очка в 58 матчах, обошёл «Сочи» (43), заняв девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.

Примечательно, что одним из наиболее ярких эпизодов встречи стала драка российского вратаря «Сочи» Михаила Бердина с автором одной из заброшенных шайб в составе «Куньлуня» Девином Броссо.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Меркли) – 03:49 (5x5)     0:2 Броссо (Челиос) – 15:34 (5x5)     0:3 Локхарт (Вон, Макмиллан) – 18:05 (5x5)     0:4 Локхарт (Фу) – 23:50 (5x5)     1:4 Криштоф (Сероух, Корягин) – 31:16 (5x5)     2:4 Сероух – 46:43 (5x4)    
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