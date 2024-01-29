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Вратарь «Сочи» Бердин подрался с канадцем Броссо из «Куньлуня», получив 17 минут штрафа

Вратарь «Сочи» Бердин подрался с канадцем Броссо из «Куньлуня», получив 17 минут штрафа
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В эти минуты в Сочи на стадионе «Большой» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Сочи» принимает «Куньлунь Ред Стар». Завершился первый период, гости ведут – 3:0.

Многим зрителям эта встреча запомнится дракой 25-летнего российского вратаря «Сочи» Михаила Бердина. В конце первой двадцатиминутки в площади вблизи ворот с ним столкнулся 29-летний канадский форвард «Куньлуня» Девин Броссо. В результате Бердин не сумел сдержать эмоций и вступил в драку с легионером, нанеся ему несколько ударов в голову.

Арбитры выписали Бердину малый и дисциплинарный штраф как зачинщику драки, а также большой штраф за драку – в итоге он получил 17 минут, в то время как его оппонент отделался малым штрафом за блокировку и большим за драку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне Бердин принял участие в 40 матчах в составе «Сочи», в которых отразил 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,17.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Перерыв
1 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Меркли) – 03:49 (5x5)     0:2 Броссо (Челиос) – 15:34 (5x5)     0:3 Локхарт (Вон, Макмиллан) – 18:05 (5x5)     0:4 Локхарт (Фу) – 23:50 (5x5)     1:4 Криштоф (Сероух, Корягин) – 31:16 (5x5)    
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