«Встреча с Путиным и Лукашенко дала много эмоций». Ротенберг — о победе над «Локомотивом»

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг подвёл итоги прошедшей домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (3:0).

«По ходу игры мы добавляли, закрыли на замок ворота. В атаке — двери открыли и форточки нашли. Мы понимали, что последняя игра в «Ледовом». Вчерашняя встреча с президентом России Владимиром Путиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко забрала, но и дала много эмоций.

Ребята были в хорошем настроении. Александр Никишин здорово сегодня сыграл, а также Валя Зыков. Они проявили лидерские качества. Нам нужно было обязательно выиграть, проявить уважение нашим болельщикам», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, СКА, набрав 79 очков в 57 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. «Локомотив» (76) – на третьей строчке.