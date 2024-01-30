Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салливан — о голах Кросби: люди не учитывают его способность забивать как сильную сторону

Салливан — о голах Кросби: люди не учитывают его способность забивать как сильную сторону
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал голевую результативность капитана своей команды Сидни Кросби.

«Думаю, что когда люди говорят о Сиде и его игре, они не учитывают его способность забивать голы как сильную сторону. Больше речь идёт о его навыках плеймейкера и о том, как от укрывает шайбу. Один из моментов, которые делают игру Сида уникальной, – это то, насколько он разносторонний хоккеист как в обороне, так и в атаке. Он показывает зрелую игру.

Может быть, голы – не первое, на что обращается внимание, но цифры говорят о том, что он находится в элите и в этой категории. Думаю, это ещё один показатель того, насколько всесторонне развита его игра», — приводит слова Салливана пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне 36-летний канадский форвард забросил 27 шайб в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Материалы по теме
Салливан — о Кросби: он лучший в хоккее, лучший игрок в мире
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android