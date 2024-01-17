Салливан — о Кросби: он лучший в хоккее, лучший игрок в мире

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (3:0) назвал своего капитана канадского нападающего Сидни Кросби лучшим игроком в мире. В этом матче Сидни оформил дубль.

«Иногда мы поражаемся тому, что он делает на площадке. У нас лучшие места на арене, потому что находимся в непосредственной близости от него. Мы видим это каждый день на тренировках.

То, чем я больше всего восхищаюсь в Сиде, – это его креативность в том, как он забивает голы, и его способность делать это разными способами. Думаю, что он лучший в хоккее, лучший игрок в мире», – приводит слова Салливана пресс-служба НХЛ.

Эта игра стала 98-й в карьере Кросби, в которой ему удалось забить более одного гола. Этот результат помог канадцу вплотную приблизиться по этому показателю к Джо Сакику (99), занимающему 25-е место в истории НХЛ. Лидером всех времён по количеству игр с двумя и более голами является Уэйн Гретцки (189).