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Ротенберг и Кожевников вошли в список доверенных лиц Владимира Путина

Ротенберг и Кожевников вошли в список доверенных лиц Владимира Путина
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Центральная избирательная комиссия Российской Федерации зарегистрировала 198 человек в качестве доверенных лиц кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Путина. В этот список вошли первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА Роман Ротенберг и Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Отметим, что это вторая часть списка доверенных лиц Путина. В первую часть, среди прочих, вошёл трёхкратный чемпион мира по хоккею, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Напомним, 28 января президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко посетили новую арену СКА, вмещающую 21 500 зрителей.

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