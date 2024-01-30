«Дочь не узнаёт меня и немного боится». Игрок сборной Швеции — о попадании шайбы в лицо

Защитник Густав Бекстрём, выступающий за хоккейный клуб «Эребру» в Шведской лиге, рассказал о последствиях попадания шайбы в лицо после броска своего одноклубника в матче с «Фрелундой».

«Моя дочь не узнаёт меня и не хочет быть рядом со мной. Она меня немного боится. Это даёт представление о том, как я выгляжу. Обычно я могу жить с болью, но такого раньше никогда не испытывал», — приводит слова Бекстрёма Nerikes Allehanda.

Сообщается, что лицо 29-летнего защитника опухло, рана на правой щеке зашита, в глазу кровь. У Бекстрёма сломаны три кости лица, однако травма не требует хирургического вмешательства. Когда отёк спадёт, игрок обороны планирует вернуться в защитной маске.

В нынешнем сезоне Бекстрём принял участие в 33 матчах, где записал на свой счёт семь результативных передач. В сезоне-2020/2021 Густав провёл пять матчей за сборную Швеции.