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Глава парламента Словакии: жаль людей, которые бессмысленно и лицемерно обвиняют Гудачека

Глава парламента Словакии: жаль людей, которые бессмысленно и лицемерно обвиняют Гудачека
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Глава парламента Словакии и кандидат на пост президента страны Петер Пеллегрини высказался о критике бывшего голкипера клубов КХЛ Юлиуса Гудачека в Чехии из-за игры хоккеиста в России.

«Он решил покинуть российскую лигу, но при попытке играть в чешской лиге подвергся беспрецедентным нападкам и обвинениям в поддержке России. Мне жаль всех людей, которые бессмысленно и лицемерно обвиняют тебя, Юлиус», — приводит слова Пеллегрини Reflex.cz.

В Чехии Гудачек подписал контракт с «Кладно» Яромира Ягра, но так и не сыграл ни одного матча за клуб.

Напомним, последние шесть сезонов голкипер провёл в КХЛ, где играл за «Северсталь», «Спартак», рижское «Динамо» и «Барыс». Гудачек — серебряный призёр чемпионата мира в составе сборной Словакии.

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