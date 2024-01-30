«Подлецы решили насолить 17-летней девочке и России». Назаров о дисквалификации Валиевой

Известный тренер Андрей Назаров высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года.

«Видел очень много выступлений и точек зрений относительно вчерашнего решения CAS по Камиле Валиевой. Нашу замечательную фигуристку, олимпийскую чемпионку нагло выгнали и забанили на четыре года, лишив заслуженной золотой медали. Настоящие негодяи и подлецы, решившие насолить 17-летней девочке и всей России. Конечно, это решение целиком политизировано.

В хоккее я читал мнения, что нам нужно договариваться и чуть ли не лебезить перед иностранными спортивными чиновниками. Вот вам пример фигуристки. Посмотрите, что эти самые чиновники и международные арбитражные суды вытворяют! Нужно понять, что пока мы не одержим победу на поле боя, ничего не изменится. А победа однозначно будет за нами. «Вместе мы сила — голосуем за Россию!», – именно так гласит наш предвыборный слоган. Однозначно, надо придерживаться его и идти вместе единым кулаком», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.