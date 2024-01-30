Ротенберг сфотографировался с шахматистом Карякиным как доверенные лица Путина

Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА Роман Ротенберг сделал фотографию с шахматистом Сергеем Карякиным, подписав пост в телеграм-канале: «Вместе мы — сила!».

Напомним, Ротенберг и Карякин вошли в список доверенных лиц кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Путина. Сегодня центральная избирательная комиссия Российской Федерации зарегистрировала 198 человек в качестве доверенных лиц Путина.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Армейский клуб после победы над «Локомотивом» накануне набрал 79 очков в 57 матчах и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Железнодорожники с 76 очками – на третьей строчке Запада.