«За день до смерти он видел мой гол». Кагарлицкий — о потере отца

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о потере своего отца.

«Это был очень тяжёлый момент для меня, для всей моей семьи. Мы с ним были очень близки, как человек он был лучше меня. Для меня это был самый сложный момент в моей жизни. Он всегда будет в нашем сердце, для меня было важно, что мой сын хорошо запомнил своего дедушку. Он знает, каким он был прекрасным человеком. Отца мы никогда не забудем.

Я ему хотел бы посвятить всю свою хоккейную карьеру. Он меня привёл в хоккей, сделал всё, чтобы я играл. Все голы только ему и моей семье. За день до смерти он видел мой гол. Он был счастлив в тот момент», — сказал Кагарлицкий в интервью «БИЗНЕС Online».

34-летний нападающий казанского клуба в текущем сезоне сыграл 55 встреч, в которых забросил 14 шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка.

После победы над «Барысом» (3:1) «Ак Барс», набрав 68 очков в 56 матчах, поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Сегодня, 30 января, казанский клуб сыграет в Новосибирске с местной «Сибирью».