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Sportsnet: Любушкин — в списке потенциальных кандидатов на обмен в «Торонто»

Sportsnet: Любушкин — в списке потенциальных кандидатов на обмен в «Торонто»
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Журналист Люк Фокс в статье на сайте Sportsnet заявил, что российский защитник «Анахайм Дакс» Илья Любушкин — в списке потенциальных кандидатов на обмен в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Цена на некоторых из этих игроков может быть слишком высокой и, таким образом, помешать Брэду Треливингу взять их, но, тем не менее, вот несколько имён игроков, которые должны быть доступны и которые генменеджер должен принять во внимание.

В первую очередь: Элиас Линдхольм, Шон Монахан, Адам Хенрик.

В последующую очередь: Крис Танев, Ноа Хэнифин, Джейкоб Чикран, Илья Любушкин (возвращение!), Шон Уокер, Адам Боквист, Ник Силер, Мэтт Дамба, Эрик Джонсон», — сказано в статье.

Отметим, что Любушкин уже выступал за «Торонто» в сезоне-2021/2022. В нынешней регулярке 29-летний Любушкин сыграл 46 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

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