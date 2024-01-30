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«Сибирь» проиграла третий матч подряд, крупно уступив «Ак Барсу» на домашней площадке

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ак Барсом». Матч завершился уверенной победой казанцев со счётом 4:0.

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов с передачи Алексея Марченко. Через несколько минут Семён Кошелев удвоил преимущество гостей, после чего в воротах «Сибири» появился голкипер Антон Худобин. Казанцы забросили третью шайбу под занавес второго периода — в большинстве отличился Александр Радулов. На старте третьего игрового отрезка ещё одну шайбу забросил нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий. Вратарь казанцев Амир Мифтахов записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь» проиграла третий матч подряд и по-прежнему отстаёт от зоны плей-офф на четыре очка.