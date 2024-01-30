Кожевников предложил «Сибири» кандидата на пост главного тренера

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о проблемах «Сибири» с выбором главного тренера и дал совет новосибирскому клубу рассмотреть кандидатуру Дмитрия Рябыкина на этот пост. Напомним, «Сибирь» начинала сезон с главным тренером Дэвидом Немировски, которого спустя несколько месяцев заменил Сергей Кривокрасов.

«В таких клубах нужен сильный тренер, у которого есть большой авторитет в регионе и который возьмёт власть в свои руки. Немировски или Кривокрасов, которых дёргают за ниточки, там не сработают. Повторюсь, нужны сибирские легенды. Там по соседству — в Омске — много лет играл и работал Дмитрий Рябыкин. Сейчас он в „Витязе“, оживил его, поднял с последнего места, но команда упёрлась в потолок. Плюс он внёс свой вклад и в формирование нынешнего „Авангарда“. На месте „Сибири“ сделал бы ставку на Рябыкина, он способен эту команду вытянуть из болота», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

После 57 матчей текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» набрала 53 очка и расположилась на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирцы отстают от зоны плей-офф на четыре очка при игре в запасе.