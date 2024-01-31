«Калгари» сделал официальное заявление в связи с обвинениями Дюбе в сексуальном насилии

Пресс-служба «Калгари Флэймз» в официальных соцсетях опубликовала заявление клуба о ситуации с нападающим Диллоном Дюбе, который обвиняется в сексуальном насилии.

«Теперь нам стало известно об обвинении в сексуальном насилии, выдвинутом против Диллона Дюбе. Мы очень серьёзно относимся к этому вопросу. Поскольку в настоящее время дело находится на стадии судебного разбирательства, дальнейших комментариев у нас пока нет.

На момент удовлетворения просьбы Диллона об отпуске нам не было известно о предъявленных обвинениях», — сказано в заявлении.

Напомним, 21 января Дюбе запросил у клуба бессрочный отпуск из-за проблем с психическим здоровьем. Также данные обвинения коснулись ещё четверых игроков молодёжной сборной Канады-2018, в которую входил и Дюбе, включая голкипера «Филадельфии Флайерз» Картера Харта.

В мае 2022 года женщина подала иск на $ 3,55 млн против Федерации хоккея Канады, юношеской сборной и восьми бывших игроков, окружавших команду 2018 года.