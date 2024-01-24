Со льда — в тюрьму? Пять игроков сборной Канады обвинены в секс-скандале

В последнее время в НХЛ зачастили с уходами в бессрочный отпуск. И если с Самуэлем Жираром всё понятно — игрок сам заявил о проблемах с алкоголем, быстро прошёл через программу помощи и вернулся на лёд; ситуация с Валерием Ничушкиным, прервавшим сезон по пока непонятным причинам, кажется, не содержит ничего криминального и закончится в этом чемпионате; то вот резкое (и одновременное) желание голкипера «Филадельфии» Картера Харта и форварда «Калгари» Диллана Дюбе на время отлучиться от хоккея вызвало в Северной Америке куда больше вопросов и подозрений.

И уже сегодня информационное пространство взорвала новость — пятерым членам молодёжной команды Канады-2018, в состав которой как раз входили Харт и Дюбе, предъявили обвинения в сексуальном насилии! Хоккеистам было велено сдаться полиции, а тем игрокам, которым ещё не были предъявлены обвинения, дали определённый период времени, чтобы явиться в управление полиции города Лондона провинции Онтарио.

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Напомним, предполагаемый акт насилия был совершён в июне 2018 года на праздничном ужине, посвящённом победе канадской молодёжки на чемпионате мира. В апреле 2022 года женщина подала иск в суд против Федерации хоккея Канады, молодёжной команды и восьми игроков, входивших в тот чемпионский состав. В результате всем игрокам, завоевавшим золото в Баффало, было запрещено представлять национальную команду на международном уровне.

Полагается, что Харт и Дюбе стали одними из обвинённых игроков, хотя поначалу они, естественно, заявляли, что не имеют причастности к произошедшему. Единственным игроком из той сборной, не отреагировавшим на новости об изнасиловании, был экс-форвард «Оттавы» Алекс Форментон, который по окончании сезона-2021/2022 довольно неожиданно уехал в Швейцарию. Но, видимо, он также получил обвинение, ведь вскоре после новостей из Канады «Амбри-Пиотта» — нынешний клуб Алекса — сообщил о таком же «временном отпуске» хоккеиста.

Скорее всего, вне опасности находятся защитник системы «Филадельфии» Виктор Мете, который провёл весь сезон в АХЛ, и форвард «Сент-Луиса» Джордан Кайру — сообщается, что игроки не присутствовали на мероприятии, на котором и совершилось роковое событие. Однако отправиться со льда в тюрьму могут ещё несколько игроков Национальной хоккейной лиги — в числе 22 чемпионов мира были такие хоккеисты, как Дрейк Батерсон, Роберт Томас и даже Кейл Макар.

Пока же от дополнительных комментариев и НХЛ, и управление полиции Лондона отказались, однако очевидно, что молчать всё время ни у одной из организаций не получится.