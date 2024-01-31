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«С ним следует считаться». Тренер «Коламбуса» — об игре Воронкова

«С ним следует считаться». Тренер «Коламбуса» — об игре Воронкова
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан высказался об игре российского нападающего Дмитрия Воронкова в первом сезоне для хоккеиста в НХЛ.

«Я думаю, он должен пережить то, через что проходит. С ним следует считаться. Он новичок в лиге, который приехал сюда, ничего не зная о нашей стране и о том, что с ней связано. Его считают новичком, поэтому с ним следует считаться», — приводит слова Венсана The Columbus Dispatch.

Напомним, сегодня в Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Коламбус Блю Джекетс» (0:1). Единственную шайбу в матче забросил российский нападающий Дмитрий Воронков, замкнувший передачу Зака Веренски в начале третьего периода. После этого матча на счету Воронкова стало 25 (12+13) очков в 44 матчах.

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