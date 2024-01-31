«Он впечатляет!» Русский новичок покоряет НХЛ и скоро догонит Бедарда

Последний игровой день перед перерывом на Матч звёзд НХЛ открывала встреча «Сент-Луиса» и «Коламбуса». «Блю Джекетс» в этом сезоне едва ли на что-то рассчитывают и, откровенно говоря, доигрывают чемпионат с мизерными шансами на победу в драфт-лотерее. «Блюзмены» после смены тренера слегка воспряли духом и выдали серию из пяти побед, переиграв на этом отрезке ближайших конкурентов из «Калгари», «Сиэтла» и «Лос-Анджелеса».

Однако встречу в «Энтерпрайз-центре» активнее начали гости, терять которым по большей части абсолютно нечего. За первые несколько минут матча представители Восточной конференции нанесли три броска в створ — почти столько же, сколько все игроки «Блюз» за первую треть игры (4). Впрочем, сами «мундиры» в дальнейшем были не особо продуктивны, закончив период с семью бросками в створ, ни один из которых не достиг цели. Точно так же, как и у игроков «Сент-Луиса».

Вторую двадцатиминутку команды также провели практически без ворот, нанеся всего 10 бросков в створ на двоих — по пять на каждого соперника. Зажечь не самую яркую игру под конец периода попытались Тайлер Такер и Мэтью Оливье, схлестнувшиеся в кулачном поединке, который остался за форвардом гостей.

Через несколько секунд «Коламбус» даже забросил одну шайбу — по крайней мере так показалось судьям, которые после небольшого колебания зафиксировали взятие ворот капитаном «Блю Джекетс» Буном Дженнером за пару минут до второго перерыва. Однако после небольшого просмотра стало очевидно, что никакого гола не было — шайба попала в штангу и вылетела в сторону площадки, лишь слегка напугав болельщиков хозяев.

Однако вскоре после выхода из раздевалок за спиной Джордана Биннингтона красный свет зажёгся уже по-настоящему. Человеком, прервавшим 44-минутную голевую засуху в матче, стал российский форвард «мундиров» Дмитрий Воронков. 23-летний нападающий сам начал атаку своей команды, перехватив шайбу в зоне защиты, а затем проехал через всю площадку и откликнулся на передачу Зака Веренски, опередив защитников «Сент-Луиса». Едва ли у вратаря «Блюз» были шансы спасти команду в этой ситуации.

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На счету Воронкова пять точных бросков в последних семи матчах. Всего же это результативное действие стало для него 25-м в 44 матчах в сезоне — Дмитрий 12 раз поразил ворота соперника и совершил 13 голевых передач. Чаще россиянина из новичков забивали только Марко Росси (13) и Коннор Бедард (15), которых он вполне может догнать. В общем зачёте по результативности, помимо упомянутых игроков (28 и 33 очка соответственно), его опережают Логан Кули (25), Люк Хьюз (26), Адам Фантилли (27) и Брок Фэйбер (29).

«Воронков просто делает своё дело, это впечатляет. Я не очень хорошо его знаю, потому что он не говорит по-английски, но с ним весело играть. Он знаёт своё дело, это крупный игрок. Я не знал, чего от него ожидать в этом году, и очевидно, что он удивляет многих. То, как он технично играет при своих габаритах, удивляет», — поделился мнением о продолжающем покорять НХЛ Дмитрие Веренски.

Гол Воронкова стал победным для «Коламбуса», а также единственным в матче — больше голов зрители не увидели, и «Блю Джекетс» ушли на перерыв с двумя очками. Больше остальных этой победе должен быть рад голкипер гостей Элвис Мерзликин, оформивший первый за два года шат-аут в НХЛ — предыдущий сухой матч он провёл в январе 2021 года.