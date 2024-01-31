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Вайсфельд — о КХЛ: должна быть конкуренция, а не директивы, прописанные в регламенте

Вайсфельд — о КХЛ: должна быть конкуренция, а не директивы, прописанные в регламенте
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд рассказал о конкуренции в КХЛ на фоне лимита не легионеров.

«КХЛ — это турнир профессионалов, который должен максимально привлекать болельщиков и телевидение за счёт демонстрации максимально качественного хоккея. Если мы хотим решать эту задачу, то должны быть сильнейшие игроки, которые выходят на лёд за счёт того, что выигрывают конкуренцию у других. Если молодой российский хоккеист выигрывает конкуренцию у иностранца, то это здорово. Но это должна быть именно конкуренция, а не чьи-то директивы, прописанные в регламенте», — написал Вайсфельд в статье на сайте «Известий».

Напомним, ранее хоккейный агент Дэррил Вольски на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил, что со следующего сезона КХЛ вернёт лимит в пять легионеров. Сейчас действует лимит в три иностранных игрока в заявке на матч.

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