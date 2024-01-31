Вайсфельд: если папуасы выйдут на лёд и займут 1-е место — болельщикам неважно, откуда они

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался об отношении болельщиков к легионерам в командах.

«Я иногда слышу точку зрения, что зрители приходят на трибуны посмотреть на местных игроков, на, условно говоря, ребят из соседнего двора. Но по своему опыту работы генеральным менеджером клубов КХЛ могу сказать, что это не так. А работал я в таких городах, как Тольятти, Новокузнецк, Екатеринбург и Уфа, где люди по-настоящему помешаны на хоккее. Самое главное для них — это результат. Если папуасы выйдут на лёд в количестве 40 человек и займут первое место — болельщикам их команды неважно, откуда эти игроки. Они для них все будут своими», — написал Вайсфельд в статье на сайте «Известий».

Напомним, ранее хоккейный агент Дэррил Вольски на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил, что со следующего сезона КХЛ вернёт лимит в пять легионеров. Сейчас действует лимит в три иностранных игрока в заявке на матч.