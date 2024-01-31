«Это Зал славы 100 процентов». Победитель МЧМ-2011 — о Панарине

Вратарь «Амура» Игорь Бобков высоко оценил мастерство нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина и заявил, что россиянин после окончания карьеры точно попадёт в Зал славы хоккея.

«Уже на МЧМ-2011 было видно, что Панарин — парень с руками. Это был огромный толчок для него, да и для многих ребят. Когда он выиграл КХЛ и я узнал, что он едет в НХЛ, я уже тогда предполагал, что он будет суперзвездой. Его руки и мышление просто феноменальные. Это Зал славы 100 процентов», — сказал Бобков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В текущем сезоне Панарин является лучшим бомбардиром «Рейнджерс», набрав 66 (30+36) очков в 49 матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Бобковым читайте на «Чемпионате» завтра, 1 февраля, в 10:00 мск.