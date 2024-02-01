«Почему нужно гнобить себя из-за ошибок?» Откровенный разговор с Бобковым

Игорь Бобков — один из самых узнаваемых голкиперов КХЛ. 33-летний вратарь успел поиграть в ряде команд, принять участие в трёх Матчах звёзд и поднять над головой главный трофей лиги — Кубок Гагарина. В нынешнем сезоне он является основным стражем ворот хабаровского «Амура», который продолжает борьбу за попадание в восьмёрку лучших команд Восточной конференции. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорь предопределил хоккейную судьбу Артемия Панарина, поделился впечатлениями от работы с тренером вратарей хабаровчан, а также откровенно высказался об отношении к собственным ошибкам.

«Амур» может быть выше, просто немножко не верит в себя»

— Как оцените моральное состояние команды после трёх поражений подряд (разговор состоялся перед матчем «Амура» со СКА в Санкт-Петербурге. — Прим. «Чемпионата»)?

— У нас игры почти каждый день. Интересный момент — когда выигрываешь, тебе нельзя радоваться. А когда проигрываешь и расстраиваешься, никто ничего не говорит. Нужно двигаться дальше, впереди следующая игра. Три поражения подряд — не тот результат, который мы хотели получить по итогам домашней серии, но что есть, то есть. Продолжаем биться за плей-офф, смотрим в таблицу каждый день. Важные игры впереди, практически все с лидерами. Настраиваемся на борьбу.

— При этом одно из поражений было в матче с «Сибирью» — прямым конкурентом.

— Конечно, такие матчи за четыре очка выигрывать важнее. Мы до этого выиграли два домашних матча с «Нефтехимиком», это были очень важные победы для нас. Потом были принципиальные матчи с «Сибирью». К сожалению, вторая игра получилась не такой, как мы хотели. Готовились к игре с «Авангардом». Не сказать, что мы проиграли Омску в одну калитку. «Авангарду» надо отдать должное — они прошли дальневосточный выезд с восемью очками, это дорогого стоит. При этом матчи по счёту получились близкими. Может быть, где-то нам не повезло. Может, где-то состояние сказывается — две игры за два дня тяжело проводить.

— Вы недавно говорили, что «Амур» находится не на своём месте. На каком-то конкретном месте видите команду?

— Конкретно не могу сказать. Заглядываем в таблицу — мы от восьмого места отстаём на три-пять очков, а затем седьмое от третьего на те же три-пять очков. Проходит игровой день — всё меняется. Какого-то конкретного места нет, но я считаю, что «Амур» должен быть выше. Если говорить откровенно, были игры, которые мы должны были выигрывать, но то концентрации, то ещё чего-то не хватало — где-то не могли забить, где-то не повезло. По своим ощущениям вижу и знаю, что мы можем быть намного выше.

— Что может стать преимуществом «Амура» относительно конкурентов на финальном отрезке регулярки?

— Мы, в принципе, играем хорошо — много бросаем, голы забиваем. Бывают хорошие отрезки, когда забиваем по четыре-пять голов за матч. Нужно просто верить в себя, быть немного расторопнее перед воротами, забивать «грязные» голы. Одно из наших преимуществ — мы можем, просто немножко не верим в себя.

— «Амур» ни разу не побеждал в трёх матчах подряд в этом сезоне. Проблема в психологии?

— Наверное, да. Хорошие команды должны выдавать серии. Где-то не хватает концентрации, где-то календарь тяжёленький — играешь фактически через день. Где-то слабину себе даёшь. Конкретную причину назвать не могу, мы хотим победить в каждой игре. Но что-то не получается, и нужно находить в себе силы перебарывать это. Выходили на вторую игру с «Сибирью» с мыслью, что нужно уже и серию выдать.

— Перед началом сезона об «Амуре» говорили как о команде, которая железно должна попадать в плей-офф. Нет сейчас в связи с этим какого-то груза от невыполненных ожиданий?

— Судить будем уже в конце сезона. Сейчас всё рядом, можем ещё достаточное количество очков набрать. Будем стараться набрать как можно больше. Мы там, где есть. Вроде кажется, что мы уже где-то на границе, а в таблицу смотришь — всё то же самое. Но чемпионат становится намного интереснее — команды, которые, по идее, должны обыгрывать своих соперников, часто проигрывают, всё происходит наоборот. Повторюсь, считаю, что мы должны быть выше, а судить будем в конце февраля.

— Чувствуется ли давление со стороны руководства региона?

— Давление не ощущается, ощущается поддержка. Это большой плюс. В Хабаровске есть постоянная поддержка болельщиков, руководства края. Все ходят, все смотрят.

— Вы впервые работаете — в меньшей степени, конечно — с Андреем Мартемьяновым. Что можете сказать о нём?

— Хороший мужик, классный дядька (смеётся). Мне тяжело судить — моя задача шайбу ловить. Тактика и всё остальное — больше к игрокам. Скажу так — мне комфортно с этим тренером. Мне нравится его стиль, нравится его отношение к ребятам в раздевалке. Он никогда не переходит на личности, никого не оскорбляет. В таких условиях доверяешь тренеру, с ним приятно работать.

— После матча с «Авангардом» он сказал, что больше не будет уделять внимание большинству «Амура». Это разовое проявление эмоций или такие порывы у него бывают чаще?

— Думаю, это разовое проявление. Понятно, что всегда есть над чем работать. Сейчас в этом компоненте у пацанов немного не получается. Бывает такое, что команды к концу сезона начинают выдавать невероятные серии в большинстве и решают большие задачи в плей-офф только за счёт игры в неравных составах.

«Свои ошибки знаю и признаю»

— В «Амуре» довольно молодой тренер вратарей — Алексей Жигарев. Как работается с ним?

— Только положительные слова могу сказать. С Алексеем Александровичем приятно работать. Мы работаем и на льду, и в зале. Работа всегда строится отдельно, у нас свой вратарский зал. Всё с умом, всё по делу.

— У вас с ним совсем небольшая разница в возрасте. Как строятся ваши рабочие отношения?

— Я привык соблюдать субординацию, поэтому для меня вопрос возраста не стоит. Когда я пришёл в клуб летом, он объяснил мне какие-то новые моменты. Понятно, что я как игрок должен выполнять требования тренера, но он немножко перевернул моё понимание во вратарском деле. Мы смотрели много видео, и я сам подмечал, что в каких-то моментах сыграть тем образом, который он показывает, будет правильно, и это с ног на голову перевернуло моё представление, как нужно сыграть — как углы срезать, как подкатываться, где ставить клюшку. Оказывается, всё намного проще и спокойнее. Он сыграл огромную роль в улучшении моих показателей.

— Такие выходы, как в игре с «Авангардом», тоже его рекомендация?

— Нет, абсолютно. Здесь так получалось, что я в любом случае должен был играть клюшкой. Хотел сделать как лучше, а получилось как всегда. Такие моменты бывают, к сожалению. Как бы я ни хотел от них избавиться, они происходят, потому что клюшкой я играю много и люблю это делать, помогать парням. В той ситуации немного «подзаклинило». К сожалению, этот гол оказался решающим.

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— У Флёри такую агрессивную игру на выходах подсмотрели?

— Если честно, давно не видел его. За НХЛ сейчас мало слежу, не успеваю. Знаю только, что он на второе место по количеству побед вышел, это невероятно.

— Как переносите такие ошибки?

— Не первый раз уже, к сожалению. Когда делаешь хороший сейв, ты же не ходишь и не радуешься весь день, не говоришь: «Смотрите, как классно шайбу поймал!» Почему после ошибок нужно ходить и гнобить себя? Да, я ошибся, я это знаю и признаю. Сделал выводы, двигаюсь дальше. В любом случае нужно ловить следующий бросок. Ошибки всегда бывают. К сожалению, именно эта привела к голу. А если бы была точно такая же ошибка, но игрок не попал бы по воротам? Считалось бы, что я так сильно ошибся? Другое бы отношение было к этому. Было очень много моментов, когда я ошибался за воротами, у соперника был 100-процентный момент, но игрок то в штангу попадёт, то в шнурок, то защитник подчистит. После игры уже никто не говорит о том, что вратарь ошибся за воротами. Ошибся, бывает. Здесь такая грань, где нужно понимать — да, ошибся, но ничего не поделать. Двигаемся дальше.

— До второй игры с «Авангардом» вы провели 19 матчей подряд. Насколько такие серии тяжелее проводить с возрастом? Вы ещё и после травмы в сезон входили.

— На самом деле, в этом сезоне я стал физически легче переносить игры. Опять же, это большая заслуга нашего тренера вратарей, мы много работаем в зале. Он видит состояние вратарей, как мы себя чувствуем. Знает, какой зал нам дать. Если до игры пара дней, это одна программа, если день — другая. В этом плане 19 игр пролетели вот так (щёлкает пальцами), я даже не почувствовал физической усталости. Морально, психологически — да, устаёшь. Но стараешься об этом не думать, просто выходишь и играешь.

Игорь Бобков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Травма, полученная перед сезоном, как-то даёт о себе знать?

— Времени много прошло, всё зажило. Травма не беспокоит. Я травмировался на предсезонке, 6 августа, и уже в середине месяца прооперировался. Всё быстро организовали. Восстановление заняло не так много, как я думал. Сейчас нет никаких проблем.

«В «Автомобилисте» сказали: «Без вариантов»

— Показалось, что ваше расставание с «Автомобилистом» было не очень красивым. Как на самом деле?

— Это хоккей. Мы — товар, который переходит из команды в команду. Руководство посчитало, что «Автомобилисту» нужно идти таким путём. Они подписали Жеку Аликина, у них Галыч [Владимир Галкин] прогрессирует с каждым годом. Держать нас втроём бессмысленно. Это был логичный ход, поэтому никаких обид нет.

— Говорили, что на вас повесили поражение в шестом матче плей-офф с «Металлургом».

— Да, это не самая лучшая моя игра. Николай Николаевич Заварухин не говорил конкретно, что проиграли из-за меня. Сказал, что не хватило именно игры Маттссона. Юхан действительно выдавал феноменальные матчи с «Магниткой». Я смотрел на него и понимал, что он ведёт команду к победе — настолько спокойно и размеренно он играл. Когда он получил травму, я готовился к тому, что могу выйти, но, наверное, не был готов. Шестой матч не получился. Могли выигрывать в седьмом, но хоккейный бог был явно не на нашей стороне.

— Вы говорили, что конкуренция это хорошо, но в последнем сезоне в Екатеринбурге не слишком ли много её было?

— Конкуренция это хорошо в любом случае. Однако бывают моменты, когда ты конкурируешь с одним вратарём, но когда вас трое… На тренировках не получается нормально распределить время, плюс у самих тренеров дилемма — я играю неплохо, а там Галыч пять игр не играл, нужно дать ему время. Он играет, и играет неплохо, но там уже и я начинаю засиживаться, а ещё Маттссон есть. Это была одна из причин, почему я не остался в «Автомобилисте». Новый тренер вратарей пришёл, увидел ситуацию и сказал: «Без вариантов». Два вратаря основных. если есть третий, то это молодой пацан должен быть. Тем более мне уже 32 было на тот момент, Алике [Евгению Аликину] 30 почти. И Галыч — парень молодой, но явно не тренировочный вратарь. Три вратаря — тяжело. И в плане тренировок, и в плане игрового времени — тренеры сами понимают, что надо давать больше времени, но не получается.

Евгений Аликин и Игорь Бобков Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

— Почему в качестве нового клуба выбрали «Амур»?

— Пообщались с агентом, посмотрели на тренерский штаб, на ребят, которые тут собирались. Полкоманды уже знал лично. Посоветовался с супругой. Подписал контракт на второй день переговоров.

— Фактор семьи сильное влияние оказал?

— Понятно, что семь часов разницы с Москвой — это тяжело. Супруга родила в ноябре, она всё это время была в Москве. Мы постоянно были на связи, я в любой возможный момент приезжал. Но это очень тяжело, 100%. Как только доктора дали добро, семья собрала вещи и приехала ко мне. Сейчас они в Хабаровске, всё нормально.

— Много надежд возлагали на Александра Хохлачёва, но он пока не даёт такой объём, которого от него ждали. Он ещё не привык к «Амуру»?

— Мне кажется, Саня привык ко всему, это классный игрок. Ему просто нужно клюшку в мусорку кинуть, что-то такое сделать. Моментов реально куча, но просто не идёт. Думаю, и тренерский штаб, и руководство знают и верят, что Саня может намного больше, чем сейчас. Это придёт. Бывает, что просто не прёт, и я сам это вижу. Стою в воротах, у них моментов куча, а там то в штангу попадёт, то до ворот не дойдёт. Сашу все прекрасно знают, он набирал много очков в предыдущих сезонах, так что это вопрос времени.

«Стараюсь не разговаривать с судьями. Они любят поболтать»

— В 2011 году вы выиграли МЧМ с Артемием Панариным, который сейчас переписывает историю «Рейнджерс». Насколько его успехи впечатляют?

— Уже тогда было видно, что парень с руками. Это был огромный толчок для него, да и для многих ребят. Когда он выиграл КХЛ и я узнал, что он едет в НХЛ, уже тогда предполагал, что он будет суперзвездой. Его руки и мышление просто феноменальные. Это Зал славы 100%.

— В матче с «Авангардом» произошёл скандальный момент с судьёй матча Денисом Наумовым и главным тренером омичей Михаилом Кравцом…

— Я вообще не видел момент, не понял, что там произошло.

— Судья сказал «рот закрой». Что-то подобное бывало у вас в карьере?

— Я поиграл с Бобом Хартли, который судьям вообще ничего не прощал (смеётся). Он на английском выговаривал, судей не любил никогда. Но такого не было. Думаю, это эмоции. Думаю, ничего такого в этом нет, они потом всё обсудили. Просто несколько удалений подряд было у «Авангарда», вот тренер и был не очень доволен. Это эмоции, это хоккей, это игра.

— Как у вас общение с судьями строится?

— Стараюсь с ними вообще не разговаривать. Во-первых, не хочу отвлекаться, а во-вторых — это тоже люди. Они тоже ошибаются. Это их работа, за которую они получают деньги. Они хотят делать её хорошо. Выходить и делать всякую ерунду им смысла нет. Судья всегда прав. Если судья не прав — судья всегда прав. Ни разу в жизни не видел, чтобы судьи меняли свои решения. Свистнули — всё. Сейчас ввели изменения, что судьи могут просматривать спорные моменты, и это правильно, потому что слишком много удалений, которых на самом деле не было, а они решали исход матча. Особенно пятиминутные, когда кто-то кого-то ударил клюшкой по лицу, а потом оказывалось, что игрок сам себя ударил или же это его партнёр.

Например, недавно мы играли с «Авангардом». Был момент, когда все подумали, что была игра высоко поднятой клюшкой, а оказалось, что шайба в лицо попала. К судьям после игры могу подъехать, чтобы какие-то вопросы задать, а во время — бессмысленно. Хотя они любят поболтать. Иногда даже меня пытаются на разговор вывести, но я стараюсь избежать этого. Бывает, мы только меньшинство отыграли, а ко мне подъезжают — «Ну что, как дела?». Я отдышаться не могу, говорю: «Нормально всё, спасибо» (улыбается). Конечно, они любят поболтать. Особенно те, кто в Хабаровск прилетает — голова кругом, семь часов разница, тяжело.

— У вас подходит к концу соглашение с «Амуром». Уже задумываетесь о будущем?

— Понятно, что уже и семья, и возраст, и всё остальное. Но пока идёт сезон, стараюсь об этом не думать, потому что ни к чему хорошему решение контрактных вопросов посреди чемпионата не приводило.

— В последние годы не задерживаетесь в одной команде надолго. Так любите путешествовать?

— Да нет, какое там (смеётся). Наоборот, хочется вещи не возить с собой, это кошмар. На самом деле, это стечение обстоятельств. В Казани не получилось, в «Автомобилисте» Галыч и Аликин — там без вариантов. Посмотрим, пока играю. Сезон закончится — будем думать.